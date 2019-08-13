Путін дограється? Ядерний вибух під Архангельськом зв'язали з "Лошариком"

У США побоюються, що Росія через використання застарілих військових розробок "дограється" зі своєю ядерною зброєю до другого Чорнобиля.

Про це заявив в ефірі ObozTV капітан 1-го рангу ВМС США у відставці, колишній представник НАТО в Росії Гаррі Табах, коментуючи інформацію про ядерний вибух під Архангельськом.

"Ми не боїмося вашої зброї, ваших "мультиків". Ми боїмося, що ви ще один Чорнобиль влаштуєте в Росії через свій непрофесіоналізм, через свою ізоляцію", – наголосив Табах.

На його думку, Росія вже давно почала гонку озброєнь, але ця гонка "не розумна".

"До речі, НАТОвська назва (ракети. – Ред.) Skyfall російською перекладається як "впала з неба". Але, мабуть, вона навіть до неба не долетіла", – припустив він.

"Ці розробки старі – що "Лошарик", що ця ракета. 1960-х років. Їх поклали на полицю і не робили. Тому що це небезпечно. І зрозуміло, що може таке трапитися над вашою територією, і ви затруїте свою територію", – пояснив американський військовий.

Табах звернув увагу, що вже з'явилася інформація про наслідки вибуху. Але російська влада, вважає він, брехатиме до останнього.

"Нам вже видно з космосу, що там (в Білому морі біля місця вибуху. – Ред.) російський корабель зі збору ядерних відходів. Зараження води. Все це вимірюється. Але вони все одно будуть брехати: "А доведіть...", – зазначив офіцер.

"Брешуть уже за інерцією. Всі розуміють, хто збив малайзійський Boeing. Розуміють, чому потонув "Курськ". Розуміють, який вибух стався на "Лошарику"... Все це видно, з сьогоднішніми комунікаціями. Але брехати не можуть зупинитися", – додав він .

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