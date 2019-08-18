Путін дав вбити дітей в Беслані? Розкрився найжорстокіший факт його влади в РФ

Президент РФ Володимир Путін схвалив наказ відкрити вогонь по захопленій терористами школі в Беслані в 2004 році, внаслідок чого загинуло 334 заручника, більшість з них діти.

Про це в інтерв'ю "Крим. Реалії" заявив публіцист, автор книги "Менше знаєш – міцніше спиш: дорога до терору і диктатури в правління Єльцина і Путіна" Девід Саттер, де спікери підводили підсумки 20-річчя правління російського президента.

"Ми зараз маємо справу з відвертою диктатурою. Це все було можна передбачити 20 років тому відразу після приходу до влади маловідомого ветерана служби безпеки Володимира Путіна. Я думаю, вже тоді було очевидно, до чого це все призведе. Тому що ми бачили, що правління Путіна почалося з вибухів будинків, війни в Чечні, з масовою істерії з приводу так званого чеченського сліду в цих вибухах. Це дуже хороша підготовка для створення серйозної диктатури", – сказав Саттер.

Володимир Путін

На питання журналіста, хто такий Путін, публіцист відповів: "Путін – це людина, яка схвалила наказ відкрити вогонь по спортзалу в Беслані, який був переповнений дітьми і батьками, з вогнеметів і гранатометів. Це Путін, якому дуже хотілося мати кільце, яке належало Роберту Крафту, президенту команди New England Patriots, і він не повернув його".

Фото: Андрій Петренко

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