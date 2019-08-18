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Путін дав вбити дітей в Беслані? Розкрився найжорстокіший факт його влади в РФ

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Президент РФ Володимир Путін схвалив наказ відкрити вогонь по захопленій терористами школі в Беслані в 2004 році, внаслідок чого загинуло 334 заручника, більшість з них діти.

Про це в інтерв'ю "Крим. Реалії" заявив публіцист, автор книги "Менше знаєш – міцніше спиш: дорога до терору і диктатури в правління Єльцина і Путіна" Девід Саттер, де спікери підводили підсумки 20-річчя правління російського президента.

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"Ми зараз маємо справу з відвертою диктатурою. Це все було можна передбачити 20 років тому відразу після приходу до влади маловідомого ветерана служби безпеки Володимира Путіна. Я думаю, вже тоді було очевидно, до чого це все призведе. Тому що ми бачили, що правління Путіна почалося з вибухів будинків, війни в Чечні, з масовою істерії з приводу так званого чеченського сліду в цих вибухах. Це дуже хороша підготовка для створення серйозної диктатури", – сказав Саттер.

Володимир Путін

Володимир Путін

На питання журналіста, хто такий Путін, публіцист відповів: "Путін – це людина, яка схвалила наказ відкрити вогонь по спортзалу в Беслані, який був переповнений дітьми і батьками, з вогнеметів і гранатометів. Це Путін, якому дуже хотілося мати кільце, яке належало Роберту Крафту, президенту команди New England Patriots, і він не повернув його".

Путін дав вбити дітей в Беслані? Розкрився найжорстокіший факт його влади в РФ

Фото: Андрій Петренко

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до розум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук втрачає роль відповідального за "український напрямок" в Кремлі.

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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да вы больные на голову, совсем уже с дубу рухнули и не помните как было, что ребенок заложник сошел со взрывателя - подорвал спортивный зал, после чего испуганные заложники начали разбегаться, а ваши друзья террористы их начали расстреливать, из-за чего началась операция, а спецназовцы ценой своих жизней закрывали детей.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И это говорит гражданин страны, чьё правительство направило свои самолеты на башни ВТЦ)))))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Хочу напомнить, что много граждан Украины воевало на стороне тех, кто захватывал мирных жителей в школах, больницах и т.д. На стороне тех, кто совершал террористические акты против мирного населения. И вот вопрос - почему ополчение Донбасса СМИ называют террористами? Сколько они совершили террористических актов против мирного населения на подконтрольной Киеву территории? Есть статистика?
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an and
an and
Федоров Федор, что за глупость вы пишите? Куда и кто частным образом едет не важно...а вот что финансирует твоя страна, куда поставляет оружие, специалистов военных и т.д...это никак не сравнимо! Наслушаетесь по росСМИ идиотов разных и несете тут ерунду! Что значит на подконтрольной? Люди с орудием против официальных представителей государства - всегда и везде есть террористы..и в России это очень хорошо знают!
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