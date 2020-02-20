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20 лютого • оновлено в 09:47
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Путін чітко прояснив питання розпаду "тандему" з Медведєвим

3.2т
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Президент Росії Володимир Путін розповів, що його "тандем" з колишнім прем'єр-міністром країни Дмитром Медведєвим не розпався.

При цьому лідер росіян зазначив, що Медведєв змінив рід діяльності, повідомив він в інтерв'ю ТАСС.

"Нічого не розпалася. Ми як працювали, так і працюємо з Дмитром Анатолійовичем ... Він змінив напрям своєї діяльності. Це правда, це теж природно", – пояснив Путін.

Путін і Медведєв

Путін і Медведєв

Також глава Кремля додав, що він зберіг з Медведєвим дружні стосунки.

"У нас секретів один від одного немає. Тому ми з ним обговорювали відставку уряду. І він був в курсі того, що відбувається", – зазначив Путін.

Також президент РФ спростував інформацію, нібито поточна посада Медведєва – заступник голови Ради безпеки порівнянна з постом віце-президента. За словами Путіна, заступник голови глави Радбезу є помічником президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам 15 січня. Разом з Медведєвим у відставку пішов весь Кабінет міністрів.

  • Путін подав на розгляд парламенту кандидатуру нового глави уряду РФ – керівника ФНС Михайла Мішустіна. Держдума його затвердила.

  • 21 січня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін сформував свій уряд.

  • OBOZREVATEL дізнався факти з біографії російського чиновника : він виявився улюбленцем рупорів Кремля, має схожі захоплення з Путіним і володіє багатомільйонними статками.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Дмитро Медведєв Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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