Путін буде вічним президентом: у Росії ухвалили остаточне рішення

Конституційний суд Російської Федерації визнав закон про поправку до Конституції РФ таким, що відповідає основному закону країни. Тепер, серед іншого, буде вважатися законним скасування заборони на висунення в президенти Росії одного кандидата більш, ніж два терміни поспіль.

Це підтверджує висновок Конституційного суду РФ від 16 березня. Таким чином, Володимир Путін зможе зберегти за собою вічну владу (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін Delo.ua

"Цей висновок невідкладно надсилається президенту Російської Федерації. Цей висновок остаточний, не підлягає оскарженню, набуває чинності негайно після його офіційного опублікування, діє безпосередньо і не вимагає підтвердження іншими органами і посадовими особами", – сказано в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 березня президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед Держдумою, підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися.

В результаті Держдума РФ проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії.

З повним текстом історичної промови глави країни-агресорки можна ознайомитися тут.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.