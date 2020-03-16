Головна Новини
16 березня • оновлено в 16:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Путін буде вічним президентом: у Росії ухвалили остаточне рішення

1.4т
Читати матеріал російською

Конституційний суд Російської Федерації визнав закон про поправку до Конституції РФ таким, що відповідає основному закону країни. Тепер, серед іншого, буде вважатися законним скасування заборони на висунення в президенти Росії одного кандидата більш, ніж два терміни поспіль.

Це підтверджує висновок Конституційного суду РФ від 16 березня. Таким чином, Володимир Путін зможе зберегти за собою вічну владу (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

Delo.ua

"Цей висновок невідкладно надсилається президенту Російської Федерації. Цей висновок остаточний, не підлягає оскарженню, набуває чинності негайно після його офіційного опублікування, діє безпосередньо і не вимагає підтвердження іншими органами і посадовими особами", – сказано в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
1
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги