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Путін брязкає зброєю: в Росії похвалилися новим випробуванням. Відео

1.3тЧитати матеріал російською

Міністерство оборони Росії похвалився відео випробувань протиракетної системи ПРО.

Пуск провели на полігоні Сари-Шаган в Казахстані, пише військове відомство РФ.

Повідомляється, що військовослужбовці успішно вразили умовну ціль.

"Протиракета підтвердила закладені в ній характеристики", - сказано в повідомленні.

Система протиракетної оборони перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил РФ, і призначена для захисту від ударів засобів повітряно-космічного нападу.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Скакуасы. не верьте, это очередной мультик, нарисованный там же где и Мост.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Молодцы . Как всегда.
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