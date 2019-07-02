Путін брязкає зброєю: в Росії похвалилися новим випробуванням. Відео

Міністерство оборони Росії похвалився відео випробувань протиракетної системи ПРО.
Пуск провели на полігоні Сари-Шаган в Казахстані, пише військове відомство РФ.
Повідомляється, що військовослужбовці успішно вразили умовну ціль.
"Протиракета підтвердила закладені в ній характеристики", - сказано в повідомленні.
Система протиракетної оборони перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил РФ, і призначена для захисту від ударів засобів повітряно-космічного нападу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про секретне випробування США з літаком-кулею.
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