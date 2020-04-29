Я не разочарован выступлением Путина – просто потому, что ничего от него не ждал. Я не возмущен его опозданием – я был уверен, что он опоздает, хотя и не мог предположить, что так надолго. У меня не было сомнений, что он ничего не даст ни людям, ни бизнесу.
Только к лицемерию все не могу привыкнуть, хотя пора бы. Опять он о врачах сказал, как им благодарен, даже праздник для них придумал. А средств защиты все нет, а тех, кто об этом говорит, увольняют, а жалкие гроши, им обещанные, не платят, а кто умирает из медиков, так это, говорят, не от коронавируса. Но это-то не по злобе, а чтобы семье компенсацию не платить.
Спасибо ему, конечно, что после каждого его выступление, как когда-то после каждой речи дорогого Леонида Ильича, праздник юмора – только ленивый не стебется, живы мы еще!
Но, если всерьез, выступление Путина меня огорчило, даже напугало. С кем он, вообще, говорил, к кому обращался? Не ко мне, не к моему соседу, не к тетке, у которой я на рынке помидоры покупаю – она о нем, вообще, грубое слово сказала. У него в голове какая-то вымышленная страна, которую он, видно хотел подбодрить и порадовать в этот трудный час. И подбодрил.
Салюты, говорит, будут на 9 мая и воздушный парад. А тот парад, главный, да и Бессмертный полк мы обязательно проведем, но позже, не волнуйтесь, мол, берегите себя. Занавес!
Вы можете во всей нашей огромной стране, на Уралвагонзаводе или в Сколково, в Москве и на самых на окраинах, среди нищих пенсионеров или среди богачей найти хоть кого-нибудь, кого сегодня волнует парад? Хоть кто-нибудь уснет сегодня спокойно или хотя бы вздохнет с облегчением – параду быть?
Он совсем не понимает, где живет. Из бункера – а ментально он уже давно в бункере – это не понять. Он не понимает, о чем думают и говорят люди, он, очевидно, не отдает себе отчет, в каком тяжелейшем, отчаянном положении находятся миллионы его подданных. Он не видит угрозы голодных бунтов и всплеска преступности. Или видит, потому и кидает деньги на всякие гвардии?
Но почему же он тогда не хочет предотвратить эти бунты – это явно дешевле, чем стрелять, к чему он, похоже, готов. По-видимому, в его болезненном сознании – а я думаю, он болен – недовольство связано не с тяготами жизни и разочарованием, а с действиями врагов, внешних или внутренних, а на протесты выйдут не те, у кого нет денег на еду, а те, кого обманут или подкупят.
Россия под руководством Путина уверенно продолжает идти своим путем – лидер спрятался в подземелье (он в мире один такой), поддержки гражданам государство не оказывает (единственная страна из G-20). Кстати, и рейтинг так проседает только у нашего начальника – у остальных растет.
Мы не первая страна, которая оказалась заложницей болезненных фантазий и неадекватности своего лидера. Обычно это плохо заканчивалось.
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