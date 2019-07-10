Путін боїться тих, хто вижив на "Лошарику" – Гозман

Українським журналістам, які не вважають себе проросійськими, слід поїхати до Москви і взяти участь в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1", який запропонували замість скасованого телемосту, виходячи з цілком обгрунтованих міркувань.

Припинення авіасполучення між Росією і Грузією є "граничною дурістю" керівництва РФ. Не відомо, чи відбудеться 6-стороння зустріч глав держав щодо Донбасу, але президент Зеленський правий, коли пропонує такий формат переговорів.

З пожежею на атомному російському підводному човні "Лошарик" далеко не все зрозуміло, а похорон загиблих моряків ставить нові запитання і змушує будувати страшні припущення.

Про це та багато іншого в новому інтерв'ю OBOZREVATEL із серії "Гозман: Погляд з Москви" розповів російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман .

- 12 липня мав відбутися телеміст між українським телеканалом NewsOne і російським пропагандистським телеканалом "Росія 1". Інформація про це викликала хвилю обурення в Україні, і телеміст був скасований. Як відповідь на таке рішення на каналі "Росія 1" в ту ж дату вирішили організувати свій ефір і запросити на нього українських журналістів. Що це було? І чи варто українським журналістам відгукнутися на пропозицію?

- Це, звичайно ж, елемент пропагандистської війни. Канал NewsOne є каналом Медведчука, який підтримує проросійські речі. Якби вони запросили якийсь канал, що підтримує, наприклад, президента Порошенка, президента Зеленського, то це могла би бути розмова, зіткнення різних точок зору. За розумної і тактовної модерації це могло б бути дуже позитивно.

В даному випадку, звичайно, ніякого позитиву не очікувалося. Я думаю, у них було два завдання. Перше завдання – вплинути на ваші майбутні парламентські вибори, показати російсько-українські взаємини на рівні простих людей як цілком благополучні, доброзичливі і так далі.

Крім того, думаю, була ще одна задача, яка для нашої влади завжди дуже важлива: умовити самих себе, які вони, влада, значимі, що без них ніяк і ніде.

Леонід Гозман Head Topics

Судити про те, чому телеміст скасували, яку загрозу він представляв, я не беруся, я не живу в Україні. Але мені здається, це була запланована дія з боку телеканалу NewsOne: мовляв, бачите, як нас переслідують і так далі.

Але зараз наші запрошують українців в свою студію. Мені здається, що правильним рішенням було б, щоб в цю студію прийшли або, принаймні, заявили про своє бажання прийти люди, що дотримуються не проросійської точки зору. Щоб вони просто скористалися цією можливістю.

Можливі варіанти. Перший – повна відмова всім, що означає повне дезавуювання самих себе. Другий варіант – всім дозволяють, прекрасно. Третій варіант – комусь дозволяють, а далі йде така модерація, що мама не горюй, як прийнято на наших федеральних телеканалах.

Це означає, що повинні прийти люди, які готові витримувати такий жорсткий тиск. Якщо їх туди пустять і якщо вони туди прийдуть, то це може бути осмислено з точки зору інтересів України. Я б просто спробував скористатися цією ситуацією для реального зниження напруженості. Тому що якщо наші глядачі побачать нормальних українців, а не цих проросійських клоунів, це буде корисно.

- 8 липня набула чинності заборона на авіасполучення Росії з Грузією. Ви назвали це рішення дикістю. Чому?

- Я згадав дитячий радянський анекдот, трошки расистський. В Африці вкрали і з'їли британського посла. Британія заявляє африканській стороні протест. Ті відповідають: "З'їжте нашого, різницю у вазі ми оплатимо".

Це дикість, тому що дикість. З трьох причин.

По-перше, матірна лайка на адресу президента Російської Федерації не становить загрози для Російської Федерації. Вона може бути образлива президенту Російської Федерації, але загрозу країні вона не становить. Тому ніяких підстав підвищувати обороноздатність країни або посилювати економічну, пропагандистську війну тощо, насправді немає.

Володимир Путін в Свердловській області Офіційний сайт президента РФ

До речі, якщо говорити про реакцію грузинського суспільства на матюки, які виголосив грузинський телеведучий, то мені здається, ця реакція абсолютно бездоганна. Більшість людей висловлюють дві тези: "ми дуже не любимо Путіна і російську політику" і "ми вважаємо неправильною матірну лайку, і тим більше матірну лайку на адресу померлих батьків".

По-друге, під санкції потрапляють звичайні громадяни Росії і звичайні громадяни Грузії. Громадян Росії позбавляють дешевого, комфортного і доброзичливого відпочинку, якихось екскурсійних речей і так далі, а громадяни Грузії позбавляют нормальних контактів по бізнесу, за родинними зв'язками в Росії і позбавляються заробітку. Тому що наші туристи – це кімнати, що здаються, готелі, ресторанчики та інше. Я чув оцінку, що збиток Грузії складе близько 1 мільярда доларів. Але вони карають не грузинських радикально налаштованих людей і не грузинських політиків, а грузинське суспільство.

Мені це здається граничною дурістю, і я хочу навести приклад іншої реакції. Коли президент США Дональд Трамп не так давно відвідував Лондон, його там зустрічали так, що він міг пересуватися тільки повітрям. Тому що десятки тисяч лондонців приготували образливі плакати, в тому числі матюки, приготували яйця, помідори і все решту, якими збиралися закидати його кортеж. Тому він повинен був літати вертольотом, він пересувався тільки по повітрю. Але в повітря вони запустили бебі-Трампа – великого надувного пупса, щоб він його і з вертольота бачив.

Я думаю, що пану Трампу це напевно було неприємно, але у нього не вистачило духовності заборонити авіасполучення між Сполученими Штатами і Великобританією. Нічого, втерся і пішов далі.

По-третє, ці дії дурні ще й тому, що вони призводять до руйнування тієї політики, яку Путін проводив в Грузії в останні роки. Він намагався повернутися в Грузію – фінансово, по бізнесу, ще якось. Зрозуміло, зараз це підтримує грузинських радикалів, які не хочуть ніяких відносин з Росією

- З приводу можливої зустрічі Зеленського з Путіним за участю глав США, Франції, Німеччини та Великобританії на цю хвилину достовірно відомо наступне. Перше – Зеленський зробив таку пропозицію Путіну. Друге – Пєсков заявив, що Кремль може розглядати 6-сторонні переговори "нового формату", оскільки Штати в "нормандському форматі" не брали участь. І ніякої конкретики. Як ви вважаєте, чи можна давати хоча б 2% гарантії, що переговори відбудуться?

- Я думаю, те, чи відбудеться зустріч, буде залежати від того, наскільки лідери країн, яких запрошують до участі, оцінять вірогідність успіху. Напевно, вони не поїдуть на явно провальну зустріч. Не кажучи вже про те, наскільки складно узгоджувати графік настільки високопоставлених людей.

Але я думаю, що президент Зеленський вчинив цілком правильно, запропонувавши такий широкий формат. Таким чином він позбавляє президента Путіна можливості просто валяти дурня і говорити "нас тут не стояло" і взагалі це все трактористи і шахтарі на зустрічі, якби вона була двосторонньою. По-друге, він страхує себе від звинувачень в тому, що він в ході розмови сам на сам з Путіним все здав. Адже деякі його підозрюють в готовність відступити, і так він страхується.

Володимир Путін на саміті G20 в Осаці Офіційний сайт президента РФ

Крім того, якщо є хоча б якийсь шанс, що Володимир Володимирович на Донбасі якось відступить, то, звичайно, такий формат розмови був би значно більш перспективний, ніж формат розмови сам на сам.

- З приводу пожежі на російському підводному човні "Лошарик" один з тих, що брали участь у похоронах загиблих підводників, сказав дивну фразу – про те, що вони запобігли катастрофу планетарного масштабу. З іншого боку, самі похорони теж виглядали трохи дивно. Закритий режим, підвищені заходи безпеки. Чи можна зробити висновок про те, що ця субмарина виконувала якісь надсекретні завдання?

- Це "запобігання катастрофи планетарного масштабу" могло бути просто ляпом якоїсь некомпетентної людини, яка виступала на похоронах. Але якщо це правда, виникає питання. Якби у нас в Росії був парламент, а не те, що ми маємо, то, звичайно, були б зроблені запити депутатів уряду: а чим займається в мирний час армія, збройні сили Російської Федерації таким, що може виникнути планетарна катастрофа, і що вона була відвернена героїчною поведінкою членів екіпажу, тим, що 14 чоловік пожертвували життями.

За це їм, звичайно, вічна вдячність, але хотілося б зрозуміти, чим займається наш уряд. У мирний – підкреслюю – в мирний час. Ми ні з ким не воюємо. Крім України, з якою ми, як відомо, теж "не воюємо". Це перше.

Похорон підводників, які загинули на глибоководному апараті "Лошарік" ТАСС

Друге – той факт, що похорони проходили під такою жорсткою охороною. Мені здається, що це означає ось що. Досвід останніх років змушує зробити висновок про те, що у нас держава не охороняє щось, окрім самих себе. Тому, якщо вони нагнали стільки Росгвардіі та іншого, значить, вони охороняли себе. А значить, вони чогось бояться.

Чого вони могли побоюватися? Громадського обурення? Для цього немає жодних підстав, люди абсолютно спокійно до цього поставилися. Хтось співчував, хтось був байдужий, але ніхто особливо не обурювався.

Якісь неприємності могли виходити від учасників похорону – товаришів, колег загиблих офіцерів, які знають більше, ніж знає пересічний громадянин. Схоже, що люди, які служили разом з ними, краще нас розуміють, що там відбулося, і у них є підстави обурюватися діями керівництва збройних сил.

Хочу звернути вашу увагу, що, хоча це дуже важка військова катастрофа збройних сил, хоча серед загиблих були високопоставлені офіцери, герої Росії, на похороні не був присутній ані міністр оборони, ані верховний головнокомандувач. Хоча похорон проходив не у Владивостоці, куди летіти 9 годин, а в Пітері, куди летіти менше години.

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