Політичний ювілей президента Росії Володимира Путіна – 20 років відтоді, як його вперше обрали главою держави, який припадає на 26 березня, в мережі став приводом для порівнянь і насмішок.

Два знакові фото незамінного російського лідера в проміжку 20 років його правління опублікував Telegram-канал "СерпомПо" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Мачо 20 років потому. ВладімВладімич, женіть у шию своїх піарників! У шоломі льотчика та у винищувачі будь-який чоловічок здається брутальним", – підписали автори знімок Путіна в кабіні літака, датований 21 березня 2000 року.

Володимир Путін 21 березня 2000 року t.me/SerpomPo

А ось на іншому фото глава РФ вже зображений зовсім недавно – 24 березня 2020 року його зняли в жовтому захисному костюмі та спеціальному респіраторі. Нагадаємо, що в такому вигляді Путін відвідував лікарню Комунарка під Москвою, де лікують пацієнтів із коронавірусом.

Путін у Комунарці 24 березня 2020 року Пул N3

"Але в лікарні, на фоні клістирів та в жовтому чепчику й масці хімзахисту навіть президент виглядає жалюгідно", – іронізують автори Telegram-каналу.

Путін 20 років тому і зараз

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі викликало ажіотаж фото Путіна в спортивному костюмі, під час візиту в інфекційну лікарню Підмосков'я, де лікують хворих на коронавірус.

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