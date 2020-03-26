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26 березня • оновлено в 10:25
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Путін 20 років у владі в Росії: в мережі показали два знакові фото

3.9т
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Політичний ювілей президента Росії Володимира Путіна – 20 років відтоді, як його вперше обрали главою держави, який припадає на 26 березня, в мережі став приводом для порівнянь і насмішок.

Два знакові фото незамінного російського лідера в проміжку 20 років його правління опублікував Telegram-канал "СерпомПо" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Мачо 20 років потому. ВладімВладімич, женіть у шию своїх піарників! У шоломі льотчика та у винищувачі будь-який чоловічок здається брутальним", – підписали автори знімок Путіна в кабіні літака, датований 21 березня 2000 року.

Володимир Путін 21 березня 2000 року

Володимир Путін 21 березня 2000 року

t.me/SerpomPo

А ось на іншому фото глава РФ вже зображений зовсім недавно – 24 березня 2020 року його зняли в жовтому захисному костюмі та спеціальному респіраторі. Нагадаємо, що в такому вигляді Путін відвідував лікарню Комунарка під Москвою, де лікують пацієнтів із коронавірусом.

Путін у Комунарці 24 березня 2020 року

Путін у Комунарці 24 березня 2020 року

Пул N3

"Але в лікарні, на фоні клістирів та в жовтому чепчику й масці хімзахисту навіть президент виглядає жалюгідно", – іронізують автори Telegram-каналу.

Путін 20 років тому і зараз

Путін 20 років тому і зараз

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі викликало ажіотаж фото Путіна в спортивному костюмі, під час візиту в інфекційну лікарню Підмосков'я, де лікують хворих на коронавірус.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії фотографии
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлод*билы, вы больны!!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
И снова проходил мимо, ну, это не отменяет того, что они больны. ))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Бухгалтер Борис, Да ладно, будь снисходительнее. Они своего бога обсуждают)
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