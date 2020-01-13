Путін 20 років править Росією: Кремль оприлюднив найцікавіші архівні фото та відео

У Росії на честь 20-річчя перебування Володимира Путіна при владі – на посаді президента і прем'єр-міністра – показали архівні кадри з лідером.

Кремль опублікував фото і відео з главою держави на різних заходах і зустрічах зі світовими лідерами (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, сплив ролик із переговорів президента РФ із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, на якому останню налякав лабрадор Коні, що раптово з'явився на зустрічі. Путін зі смішком видав: "Думаю, собака вас не лякає. Добра собака".

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

Також з'явилися багато знімків із 2005 по 2009 рік. На них порівняно молодий Путін позував із тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим, лідером Сирії Башаром Асадом та іншими. Крім того, опублікували і неформальні фото з главою Росії. Раніше також показали кадри початку 2000-х.

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна Прес-служба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна Пресслужба Кремля

Раніше OBOZREVATEL показав, як змінювався зовнішній вигляд президента РФ Володимира Путіна за 20 років його перебування при владі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.