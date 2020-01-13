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13 січня • оновлено в 19:16
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Путін 20 років править Росією: Кремль оприлюднив найцікавіші архівні фото та відео

1.5т
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У Росії на честь 20-річчя перебування Володимира Путіна при владі – на посаді президента і прем'єр-міністра – показали архівні кадри з лідером.

Кремль опублікував фото і відео з главою держави на різних заходах і зустрічах зі світовими лідерами (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, сплив ролик із переговорів президента РФ із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, на якому останню налякав лабрадор Коні, що раптово з'явився на зустрічі. Путін зі смішком видав: "Думаю, собака вас не лякає. Добра собака".

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У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

Також з'явилися багато знімків із 2005 по 2009 рік. На них порівняно молодий Путін позував із тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим, лідером Сирії Башаром Асадом та іншими. Крім того, опублікували і неформальні фото з главою Росії. Раніше також показали кадри початку 2000-х.

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Прес-служба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

У Росії показали архівні фото Путіна

У Росії показали архівні фото Путіна

Пресслужба Кремля

Раніше OBOZREVATEL показав, як змінювався зовнішній вигляд президента РФ Володимира Путіна за 20 років його перебування при владі.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коментарі
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Российский Крым
Российский Крым
И дальше Будет править, дай Бог здоровья Владимиру Владимировичу Путину, а скакуны дальше будут плясать под его дудку
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Nemo Александр
Nemo Александр
Российский Крым, " ...скакуны дальше будут плясать под его дудку". Не хочу даже представлять что ты с его дудкой будешь делать...
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