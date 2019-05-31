"Прямо з лопати!" У Росії оскандалилися "українською" рекламою. Фотофакт

У мережі спалахнули глузування через білборд у російському місті Волгоград, на якому рекламують бар української кухні під назвою "Шинок".

Так, цікаве фото показав у своєму Twitter блогер "Фашик Донецький". "У Волгограді бар української кухні пропонує відвідувачам скуштувати страви прямо з лопати", – прокоментував він.

На картинці реклами їжа справді лежить на цьому знарядді праці. "Картопля" – смак із дитинства", – свідчить напис на білборді.

Невдала реклама в Росії Twitter блогера "Фашик Донецький"

Користувачі одразу висміяли невдалу рекламу. "Треба з унітазу годувати!", "Замість тарілки – корито", "Ч*рт його знає, яке у них таке дитинство, що вони їли з лопати?" – іронізують у коментарях.

Фотофакт



ДРГ хунти годує з лопати РУСН і заробляє на цьому бабло pic.twitter.com/Knp99Xiu1f - фашиків Донецький (@FashDonetsk) 30 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі російського міста Томськ влаштували справжню тисняву через безкоштовну їжу на святі, присвяченому Дню томича. Піцу там роздавали теж із лопати.

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