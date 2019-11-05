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5 листопада • оновлено в 16:08
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Провалив завдання: у Росії через Україну звільнили головного розвідника

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У Росії звільнили начальника 316 розвідцентру ГУ ГШ ЗС Росії, капітана першого рангу Петра Каменщикова.

Як повідомляє пресслужба СБУ, російського офіцера розжалували через розкриття його агентів в Україні.

"За наявними у контррозвідки даними, керівник розвідувального підрозділу капітан першого рангу Петро Каменщиков, незважаючи на значний авторитет і позитивні рекомендації керівництва, за очевидний провал був звільнений із займаної посади", – йдеться у зверненні.

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Спецслужби додали, що 316 Центр російської військової розвідки розташований у Новоросійську Краснодарського краю.

"Його співробітники брали безпосередню участь у окупації Криму у 2014 році і спеціалізуються на проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України, зокрема, забезпечують розвідувальною інформацією окупаційні російські підрозділи на сході України", – наголошує пресслужба.

У СБУ повідомили, що Каменщиков очолював розвідувальний підрозділ із 2012 року і організував системну роботу з вербування українських громадян. Вони поповнювали агентурні мережі для збору різнопланової розвідувальної інформації, а також входили в агентурно-бойові групи для підготовки і проведення диверсійних акцій на території України.

Петро Каменярів

Петро Каменярів

СБУ

Наразі вирішується питання про притягнення Каменщикова та інших співробітників центру, безпосередньо задіяних у розвідувально-підривній діяльності проти України, до кримінальної відповідальності за ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Також одному з кураторів українського напрямку 316 РЦ ГУ ГШ ЗС РФ, капітану третього рангу Олексію Аненку СБУ направила документи з підозрою про вчинення цього злочину. Отримання ним підозри підтверджено міжнародним поштовим сервісом.

російські військові

російські військові

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL , СБУ підозрює ексзаступника міністра економічного розвитку і торгівлі в роботі на спецслужби Росії.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
Служба безпеки України Новини Росії
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Валевич Борис
Валевич Борис
Украина становится опасным соперником для рашки - их недооценка противника привела уже к не одному провалу
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2
фил филипыч
фил филипыч
поймали 4 украинцев планировали им по 4-5 лет срок дать (и это за измену родины!) потом отдали их при обмене (!) и выдумали связь с увольнением каменщикова, которого к тому же никто и не увольнял))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Будни психбольницы "Украина".
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