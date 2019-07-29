Протести в Москві: росіян попередили про несподіваний фінал

Якщо влада Росії посилить репресії, протести прихильників опозиції в Москві можуть на деякий час стихнути.

Таке припущення висловив в ефірі ObozTV російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, опозиції в РФ не вистачає єдиного центру, який би координував її дії.

"Якщо зараз всіх закриють – кого на адміністративні добу, а кого і за кримінальними справами – то цілком може бути, що напруження на деякий час впаде. Тому що вони (влада РФ. – Ред.) б'ють точково. Туди, куди треба", – пояснив Фейгін.

Тому, уточнив він, на продовження протестів можуть вплинути "різні обставини".

Юрист вважає, що на даний момент в Росії немає жодного лідера опозиції, який зміг би об'єднати увесь протестний рух. Тому він виступає за створення виборного органу, який би відповідав за проведення протестів у Москві.

"Ось дивіться, Навального посадили – і його прихильники не знають, що їм робити на вулиці. Я був в осередку протесту, і я бачив, що ці люди кидаються з боку в бік... Тобто ізоляція однієї людини вирішує для влади всі проблеми", – наголосив Фейгін.

"Зараз потрібен колективний орган, створений з числа представників позасистемної опозиції... І люди би діяли за узгодженим, зрозумілим сценарієм", – резюмував він.

Протести в Москві 27 липня twitter.com/_krasnov__

Протести в Москві 27 липня twitter.com/_krasnov__

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

Понад 1000 осіб були затримані, у тому числі випадкові перехожі.

Ще раніше, 24 липня, за заклик виходити на вулиці на 30 діб був заарештований опозиціонер Олексій Навальний.

28 липня Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікар-офтальмолог Анастасія Васильєва, яка його відвідала, висловила переконання, що справжня причина його хвороби – в дії "невизначених хімічних речовин".

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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