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Протести в Москві: росіян попередили про несподіваний фінал

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Якщо влада Росії посилить репресії, протести прихильників опозиції в Москві можуть на деякий час стихнути.

Таке припущення висловив в ефірі ObozTV російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, опозиції в РФ не вистачає єдиного центру, який би координував її дії.

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"Якщо зараз всіх закриють – кого на адміністративні добу, а кого і за кримінальними справами – то цілком може бути, що напруження на деякий час впаде. Тому що вони (влада РФ. – Ред.) б'ють точково. Туди, куди треба", – пояснив Фейгін.

Тому, уточнив він, на продовження протестів можуть вплинути "різні обставини".

Юрист вважає, що на даний момент в Росії немає жодного лідера опозиції, який зміг би об'єднати увесь протестний рух. Тому він виступає за створення виборного органу, який би відповідав за проведення протестів у Москві.

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"Ось дивіться, Навального посадили – і його прихильники не знають, що їм робити на вулиці. Я був в осередку протесту, і я бачив, що ці люди кидаються з боку в бік... Тобто ізоляція однієї людини вирішує для влади всі проблеми", – наголосив Фейгін.

"Зараз потрібен колективний орган, створений з числа представників позасистемної опозиції... І люди би діяли за узгодженим, зрозумілим сценарієм", – резюмував він.

Протести в Москві 27 липня

Протести в Москві 27 липня

twitter.com/_krasnov__

Протести в Москві 27 липня

Протести в Москві 27 липня

twitter.com/_krasnov__

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

  • У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

  • Понад 1000 осіб були затримані, у тому числі випадкові перехожі.

  • Ще раніше, 24 липня, за заклик виходити на вулиці на 30 діб був заарештований опозиціонер Олексій Навальний.

  • 28 липня Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікар-офтальмолог Анастасія Васильєва, яка його відвідала, висловила переконання, що справжня причина його хвороби – в дії "невизначених хімічних речовин".

  • У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

  • МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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Теми
Порушення прав людини в Росії Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Марк Фейгін Олексій Навальний
Місце
Росія Москва
Теги
Права людини Росія протест мітинг Новини Росії
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Автор на мой взгляд ошибается , нужен не только какой то единый центр , но и менталитет общества другой , а не рабский .
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Volovik Oleg, ты д&лбаеб до сих пор не понял, у русских минталитет не рабский, а ИМПЕРСКИЙ! По этому мы не победимы!!!
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Русские никогда не будут поддерживать предателей, типа Навального! А дело закончится местью самому Нааальному от родителей и родственников пострадавших в этом хаосе детей! Лучше конечно его посадить за вовлечение несовершеннолетних, но это если следствие докажет!
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