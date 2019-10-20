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20 жовтня • оновлено в 19:58
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Змило по ланцюжку: сплив кричущий нюанс трагедії в Красноярському краї

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У Красноярському краї Росії 19 жовтня відбулося руйнування відразу п'яти дамб на золотодобувній артілі, а не однієї, як вважалося раніше.

Цей факт з'ясувався після опитування затриманих у справі, а також вивчення вилученої під час обшуків документації, передає Znak.com (щоб подивитися відео з місця НП, поскрольте новину вниз).

Крім того, встановлено, що дамби, прорив яких забрав життя 15 людей, були зведені незаконно без будь-яких дозвільних документів із метою відведення ґрунтових вод на ділянці видобутку золота.

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НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

"Прорив почався з верхньої, а потім по ланцюжку через силу рухомого потоку води зруйнувалося ще чотири гідротехнічні споруди", – інформують у СКР.

При цьому гірський майстер, у посадові обов'язки якого входили організація та проведення робіт на ділянці, не мав спеціальної освіти.

Начальник ділянки повідомив слідчому про те, що розумів небезпеку споруди робочого селища в зоні затоплення.

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

МНС Росії

Голова Російської незалежної профспілки працівників вугільної промисловості "Росуглепроф" Іван Мохначук підтвердив "Свободной прессе", що вагончики, де жили старателі, були розташовані з порушенням вимог безпеки.

"Поки не розбирав ситуацію детально, але, напевно, були якісь порушення. Щось не передбачили. Раніше, мабуть, будували за схемою: близько селище, зручні комунікації, легко дістатися. Виходячи з цього, і побудували. І раптом щось сталося – і трагедія", – сказав він.

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

Експерт додав, що нормативної бази, яка регламентує будівництво шахтарських селищ, немає.

"Загинуло багато людей. Зараз, як це у нас традиційно буває, будуть шукати "крайнього" – хто і що порушив, не передбачив та інше. Але людей уже не повернеш", – зазначив він.

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

У Мінпраці РФ повідомили, що сім'ям загиблих буде перерахована одноразова страхова виплата по 1 млн рублів, постраждалим – одноразова страхова виплата, розмір якої індивідуальний, передає "РИА Новости".

Особам, які перебували на утриманні загиблих, будуть призначені щомісячні страхові виплати, також в індивідуальному розмірі. Членам сімей загиблих громадян призначать пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

Серед загиблих і постраждалих – жителі Красноярського краю, Республіки Хакасія, Кемеровській і Вологодської областей.

Уточнюється, що найближчим часом слідство вийде до суду з клопотанням про обрання всім трьом затриманим запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

МНС Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія Красноярськ
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
брешут о 15 погибших , там все почти погибли , просто их никто не считал и никому они не нужны , завтра о их забудут , говорят что там домбасята с лугандонами наебнулись , хер с ними , это же в родной говени
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