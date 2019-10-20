Змило по ланцюжку: сплив кричущий нюанс трагедії в Красноярському краї

У Красноярському краї Росії 19 жовтня відбулося руйнування відразу п'яти дамб на золотодобувній артілі, а не однієї, як вважалося раніше.

Цей факт з'ясувався після опитування затриманих у справі, а також вивчення вилученої під час обшуків документації, передає Znak.com (щоб подивитися відео з місця НП, поскрольте новину вниз).

Крім того, встановлено, що дамби, прорив яких забрав життя 15 людей, були зведені незаконно без будь-яких дозвільних документів із метою відведення ґрунтових вод на ділянці видобутку золота.

НП у Красноярському краї

"Прорив почався з верхньої, а потім по ланцюжку через силу рухомого потоку води зруйнувалося ще чотири гідротехнічні споруди", – інформують у СКР.

При цьому гірський майстер, у посадові обов'язки якого входили організація та проведення робіт на ділянці, не мав спеціальної освіти.

Начальник ділянки повідомив слідчому про те, що розумів небезпеку споруди робочого селища в зоні затоплення.

НП у Красноярському краї МНС Росії

Голова Російської незалежної профспілки працівників вугільної промисловості "Росуглепроф" Іван Мохначук підтвердив "Свободной прессе", що вагончики, де жили старателі, були розташовані з порушенням вимог безпеки.

"Поки не розбирав ситуацію детально, але, напевно, були якісь порушення. Щось не передбачили. Раніше, мабуть, будували за схемою: близько селище, зручні комунікації, легко дістатися. Виходячи з цього, і побудували. І раптом щось сталося – і трагедія", – сказав він.

НП у Красноярському краї

Експерт додав, що нормативної бази, яка регламентує будівництво шахтарських селищ, немає.

"Загинуло багато людей. Зараз, як це у нас традиційно буває, будуть шукати "крайнього" – хто і що порушив, не передбачив та інше. Але людей уже не повернеш", – зазначив він.

НП у Красноярському краї

У Мінпраці РФ повідомили, що сім'ям загиблих буде перерахована одноразова страхова виплата по 1 млн рублів, постраждалим – одноразова страхова виплата, розмір якої індивідуальний, передає "РИА Новости".

Особам, які перебували на утриманні загиблих, будуть призначені щомісячні страхові виплати, також в індивідуальному розмірі. Членам сімей загиблих громадян призначать пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

НП у Красноярському краї

Серед загиблих і постраждалих – жителі Красноярського краю, Республіки Хакасія, Кемеровській і Вологодської областей.

Уточнюється, що найближчим часом слідство вийде до суду з клопотанням про обрання всім трьом затриманим запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї

НП у Красноярському краї МНС Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району прорвало дамби на річці Сейба, через що загинуло як мінімум 15 осіб.

Затопленими виявилися два бараки, в яких могло розміщуватися до 80 робочих.

Місцеві чиновники заявили, що споруда була побудована незаконно з порушенням технологічних норм і не була офіційно зареєстрована.

У мережі оприлюднили списки загиблих і зниклих людей.

Прорив дамби під Красноярськом викликав жахливі наслідки.

Незабаром з'явилася інформація про те, що в ході НП міг статися витік ртуті.

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