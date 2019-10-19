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19 жовтня • оновлено в 10:33
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Прорив дамби під Красноярськом: з'ясувався скандальний момент

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У Росії в суботу, 19 жовтня, на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району Красноярського краю прорвало дамбу на річці Сейба. Виявилося, що та була побудована незаконно.

На дамбу немає жодних документів, а наглядові органи про неї навіть не знають. В уряді Красноярського краю закінчилася селекторна нарада з оперативними службами, в ході якої це і з'ясувалося, написало видання "Комсомольская правда" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Золотодобувна артіль старателів "Сісім" побудувала греблю на річці, а нижче – поставила балки для робітників. Це і призвело до настільки тяжких наслідків.

Прорив дамби під Красноярськом

Прорив дамби під Красноярськом

ГУ МНС Росії у Красноярському краю

Примітно, що офіційний сайт цієї організації заблокований, хоча вранці 19 жовтня ще працював.

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Зв'язок з районом нестійкий, тому інформація надходила уривками.

Карта місцевості

Карта місцевості

kp.ru

У Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Красноярського краю прорвало дамбу на річці Сейба

У Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Красноярського краю прорвало дамбу на річці Сейба

ГУ МНС Росії у Красноярському краю

Вона була побудована незаконно

Вона була побудована незаконно

ГУ МНС Росії у Красноярському краю

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло щонайменше 13 осіб.

Затопленими виявилися два робочих балка, в яких могло розміщуватися до 80 осіб.

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Росія Красноярськ
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Как всегда. Все что в РФ прорвало, развалилось, взорвалось и тд - построено незаконно и власти тут не при чем))
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Незаконная дамба есть, но власти о ней не знают и никогда не видели - такое бывает только в немытой...
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Пацак Йуханиди, в подмытой все строительство охрененно законно)))))
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