Прорив дамби під Красноярськом: з'ясувався скандальний момент

У Росії в суботу, 19 жовтня, на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району Красноярського краю прорвало дамбу на річці Сейба. Виявилося, що та була побудована незаконно.

На дамбу немає жодних документів, а наглядові органи про неї навіть не знають. В уряді Красноярського краю закінчилася селекторна нарада з оперативними службами, в ході якої це і з'ясувалося, написало видання "Комсомольская правда" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Золотодобувна артіль старателів "Сісім" побудувала греблю на річці, а нижче – поставила балки для робітників. Це і призвело до настільки тяжких наслідків.

Прорив дамби під Красноярськом ГУ МНС Росії у Красноярському краю

Примітно, що офіційний сайт цієї організації заблокований, хоча вранці 19 жовтня ще працював.

Зв'язок з районом нестійкий, тому інформація надходила уривками.

Карта місцевості kp.ru

У Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Красноярського краю прорвало дамбу на річці Сейба ГУ МНС Росії у Красноярському краю

Вона була побудована незаконно ГУ МНС Росії у Красноярському краю

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло щонайменше 13 осіб.

Затопленими виявилися два робочих балка, в яких могло розміщуватися до 80 осіб.

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