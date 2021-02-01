Пропагандисти Кремля побачили "руку США" у фільмі Навального про палац Путіна

Російські пропагандисти переконані, що фільм-розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац президента РФ Володимира Путіна знімали в Німеччині нібито на гроші США.

З такою заявою виступили в ефірі "Росія 1", передають РІА Новости. Зазначимо, що цей телеканал є пропагандистським і неодноразово поширював фейки в інтересах Кремля.

За оголошеною на телеканалі версією, зйомки фільму проходили в студії Black Forest, розташованій в німецькій комуні Кірхцартен. Вони посилаються на повідомлення місцевої газети Schwarzwälder Bote.

Пропагандисти стверджують, що відкриття студії збіглося з початком розслідування про палац. А її керівники Вайленди кілька років працювали в США і нібито підтвердили, що допомагали Навальному. Також час зйомок зарезервували в грудні 2020 року нібито "за дзвінком із США".

В ефірі зробили висновок, що таким чином з Німеччини "велася антиросійська діяльність на гроші США".

У січні Навальний опублікував розслідування про палац Путіна на чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика, а також показав будинок в Дрездені, де президент жив за часів служби в КДБ. Пізніше німецькі журналісти опублікували кадри з цієї квартири, в яку Навального раніше не пустили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилася версія, що Близькі друзі Путіна – член ради директорів "Сибура" і "Новатека" Геннадій Тимченко, а також брати Борис і Аркадій Ротенберг – можуть публічно заявити, що палац їхній.