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18 вересня • оновлено в 11:55
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Проломлений череп, без очей і язика: у таємниці перевалу Дятлова знайшлася моторошна зачіпка

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Туристів із групи Ігоря Дятлова, які загинули в 1959 в горах на Уралі, могла згубити снігова людина.

Про це говорить судмдексперт, знайомий зі справою, і кілька медиків, які вивчили моторошні каліцтва жертв, пише "КП".

Зокрема, переломи ребер Семена Золотарьова та Людмили Дубініної, на їхню думку – результат здавлювання грудної клітини якоюсь великою істотою. "Слідство встановило, що частина туристів загинула від холоду, але у деяких виявлені смертельні травми незрозумілого походження – моторошні переломи ребер, проломлений череп, відсутність очей і язика", – сказано в публікації.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

Архівне фото

Причому, наголошується, що самі туристи теж цікавилися сніговою людиною. У копії їх бойового листка від 1 лютого є главка "Наука", де описано саме це істота.

Масла у вогонь підливають розповіді місцевих жителів, які поголовно стверджують, що бачили єті.

"Голови такі великі, плечі широкі. Шиї немає. Вони всі в волоссі були. Але очі я не пам'ятаю – вони світилися, чи не світилися? Але я пам'ятаю, що вони в нашу сторону довго-довго дивилися. А я на них. Потім вони зникли, як ніби в повітрі випарувалися. З тих пір я їх не бачила", – розповіла одна з місцевих жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група Дятлова, яка загинула на Уралі в 1959 році, могла влаштувати бійку між собою через свого керівника.

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Новини Росії
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