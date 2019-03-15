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Пробивають до 400 км: Росія розгорнула на кордоні смертельно небезпечне озброєння

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Росія розгорнула у Калінінградській області батарею С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ. Комплекси охоронятимуть повітряний простір найзхіднішого регіону Росії і знаходяться у складі зенітного ракетного полку з'єднання протиповітряної оборони Балтійського флоту. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

С-400 прибули з Астраханської області, де проводили початкові бойові стрільби.

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Пробивають до 400 км: Росія розгорнула на кордоні смертельно небезпечне озброєння

Прес-служба Міноборони РФ

Російські С-400 призначені для оборони повітряного простору і здатні збивати літаки стратегічної і тактичної авіації, балістичні ракети, а також вражати гіперзвукові цілі і захищати територію в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

Пробивають до 400 км: Росія розгорнула на кордоні смертельно небезпечне озброєння

Прес-служба Міноборони РФ

Пробивають до 400 км: Росія розгорнула на кордоні смертельно небезпечне озброєння

Прес-служба Міноборони РФ

Пробивають до 400 км: Росія розгорнула на кордоні смертельно небезпечне озброєння

Прес-служба Міноборони РФ

Комплекси здатні вражати аеродинамічні цілі на дальності до 400 кілометрів, а балістичні — до 60 кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегічний бомбардувальник Boeing B-52H Stratofortress ВВС США наблизився до російських кордонів у районі Балтики.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

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Росія
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Новини Росії
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минин евген
минин евген
зассало кацапьё рогатое, когда Б-52 пролетел, ой зассало. сразу свезли всю свою надувную военную сантехнику.
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