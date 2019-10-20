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20 жовтня • оновлено в 21:29
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"Припиниться в одну секунду": в РФ пояснили, коли Путін відстане від України

11.8т Читати матеріал російською

Російський журналіст Ігор Яковенко заявив про те, що в умовах путінського режиму в РФ "русскій мір" буде постійно "наповзати" на Україну.

"Путін буде постійно мучити Україну, постійно її тероризувати", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

Як переконаний журналіст, причина полягає в непримиренних суперечностях між Україною і правлячим режимом в Росії.

Володимир Путін

Володимир Путін

Офіційний сайт президента РФ

"Путін, з одного боку, звичайно, не може залишити в спокої Україну. З іншого боку, Україна, незалежно від того, яке прізвище президента, не може піти ні на що схоже, чого вимагають Мінські угоди, формула Штайнмаєра тощо. Це абсолютно нереальна річ, тут компромісу немає", – переконаний Яковенко.

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"Ясно, що Путін не віддасть Крим, поки він в Кремлі. Те, що Путін не піде з Донбасу, теж досить очевидно. І зрозуміло, що жоден президент України ніколи не погодиться, що Крим російський, а на Донбасі знаходяться ці терористичні організації", – додав він.

За оцінками журналіста, "вся ця історія з постійним наповзанням "русского міра" на територію України" "припиниться в одну секунду – в той момент, коли путінського режиму в Росії не стане".

Як писав OBOZREVATEL, уряд РФ планує розглянути проект закону про визнання уродженців України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди при зверненні за отриманням громадянства Росії.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Ігор Яковенко Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Болваны хвостоголовые, погуглите как Путина встречали в Саудовской Аравии и Эмиратах. Ваших дурачков-пездюдентов, за последние 5 лет, так только в Луцке встречали! А насчет Крыма, можете забыть! Ничему вас история не учит! В мирное время, после Хрущева, ни Брежнев, ни Черненко, ни Андропов, ни Горбачев, о возращении Крыма России, и не думали. Поэтому после Путина, ни Иванов, ни Сидоров, ни Петров, ни Навальный, ни Галустян, Крым вам не вернут! Дрожите на резиновые лодки из США!
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Думаю и тогда не будет точки... Пока рф не напишет свою историю и отвяжется от нашей истории она будет лезть к нам в дом... Они заложники. Петр1 их опустил. Уничтожил их историю и привязал к истории Киева и Украиньі.
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Болваны хвостоголовые, погуглите как Путина встречали в Саудовской Аравии и Эмиратах. Ваших дурачков-пездюдентов, за последние 5 лет, так только в Луцке встречали! А насчет Крыма, можете забыть! Ничему вас история не учит! В мирное время, после Хрущева, ни Брежнев, ни Черненко, ни Андропов, ни Горбачев, о возращении Крыма России, и не думали. Поэтому после Путина, ни Иванов, ни Сидоров, ни Петров, ни Навальный, ни Галустян, Крым вам не вернут! Дрочите на резиновые лодки из США!
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Бляхер Гиперлуп Омельянович, мели емеля дурачок...
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