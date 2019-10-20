"Припиниться в одну секунду": в РФ пояснили, коли Путін відстане від України

Російський журналіст Ігор Яковенко заявив про те, що в умовах путінського режиму в РФ "русскій мір" буде постійно "наповзати" на Україну.

"Путін буде постійно мучити Україну, постійно її тероризувати", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

Як переконаний журналіст, причина полягає в непримиренних суперечностях між Україною і правлячим режимом в Росії.

Володимир Путін Офіційний сайт президента РФ

"Путін, з одного боку, звичайно, не може залишити в спокої Україну. З іншого боку, Україна, незалежно від того, яке прізвище президента, не може піти ні на що схоже, чого вимагають Мінські угоди, формула Штайнмаєра тощо. Це абсолютно нереальна річ, тут компромісу немає", – переконаний Яковенко.

"Ясно, що Путін не віддасть Крим, поки він в Кремлі. Те, що Путін не піде з Донбасу, теж досить очевидно. І зрозуміло, що жоден президент України ніколи не погодиться, що Крим російський, а на Донбасі знаходяться ці терористичні організації", – додав він.

За оцінками журналіста, "вся ця історія з постійним наповзанням "русского міра" на територію України" "припиниться в одну секунду – в той момент, коли путінського режиму в Росії не стане".

Як писав OBOZREVATEL, уряд РФ планує розглянути проект закону про визнання уродженців України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди при зверненні за отриманням громадянства Росії.

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