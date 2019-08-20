"Прийшов святий": Поклонська видала історію про "диво-зцілення"

Депутат російської Держдуми, колишній "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська здивувала історією про "зцілення" святим уві сні.

Відеозапис зізнання "кримської Няші" опублікували в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Полклонская розповіла, що після серйозної хвороби їй зробили операцію, через що почалися ускладнення. Депутат помолилася і лягла спати. Далі, за її словами, відбулося "диво".

Поклонська розповіла про "диво-зцілення" Скріншот з відео

"Звичайно, будь-яка людина б, напевно, переживала, бо це і болі, і страх. Незрозуміло, чим закінчиться хвороба. Так ось, я одного разу, помолившись нашому святителю Луці перед сном, поклала поруч книгу з його зображенням і лягла спати, заснула. Уві сні мені приходить святитель Лука, немов наяву, сідає поруч на ліжко і каже: "Не бійся, це я, я прийшов, я тебе вилікую". І він на рану, де була операція і трапилося загноєння, наклав мазь. У мене відразу ж уві сні минув цей біль. Я прокинулася, вмилася – і у мене все минулося", – поділилася Поклонська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що духовним наставником Поклонської є Микола Романов, який пов'язаний із сектами, вбивствами та іншими скандальними фактами.

Крім того, Поклонську викрили в зв'язку з сектою царебожників..

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