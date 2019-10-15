"Могла бути спецоперація": у "загибелі" кухаря Путіна знайшли важливий нюанс

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що російський олігарх Євген Пригожин міг загинути в авіакатастрофі в Конго.
Коментуючи OBOZREVATEL непідтверджене повідомлення, він сказав: "Це могла бути будь-яка спецоперація, особливо китайської розвідки".
Експерт зауважив, що оцінює загибель олігарха з ймовірністю 50:50, але є непрямі вказівки на те, що Пригожин загинув – "те, що він не прийшов на зустріч з президентом Конго, що він кілька днів не виходить на зв'язок".
Жданов озвучив дві версії можливої загибелі мільярдера.
Євген Пригожин
Перша полягає в тому, що Пригожин, який грав роль "гаманця Путіна", міг перебувати в Конго з метою вкладення коштів в економіку цієї країни.
У цьому контексті експерт нагадав про те, що Конго надзвичайно багата на корисні копалини. "Там золото, алмази, нафта. Там є такі мінерали як молібден, вольфрам, нікель, які використовуються у військових і високих технологіях. Є і танталіт – один з основних мінералів для виробництва електроніки", – сказав він.
У той же час "на сьогоднішній день Китай – найголовніший інвестор Африки", – зауважив Жданов.
Таким чином, якщо Пригожин загинув, це могла бути спецоперація Китаю з ліквідації конкурента – "щоб росіяни не лізли туди, куди китайці вже залізли".
Друга версія експерта – трагічний збіг обставин. "Конго - країна нестабільна, бойові зіткнення між різними племенами в різних регіонах там відбуваються практично регулярно. Тому хтось міг просто пальнути стінгером, щоб не літали", – допустив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі набирають обертів чутки про загибель мільярдера Євгена Пригожина, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна, який нібито розбився на літаку в Конго, вже кілька днів не виходить на зв'язок.
Російський ресурс АБН з посиланням на знайомих Пригожина заявив, що олігарх нібито живий.
Оточення Пригожина станом на 15 жовтня офіційно не спростувало інформацію про його загибель.
У блозі OBOZREVATEL російський адвокат Марк Фейгін висловив ряд версій зникнення Пригожина, одна з яких – інсценування загибелі.
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