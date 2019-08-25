"Прибиральниці з Азії?" У Росії зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора. Епічне відео

У Москві (Росія) на Дні прапора помітили масовий наплив заробітчан, громадян Середньої Азії, які зображували з себе москвичів.

На епічне відео звернув увагу на своїй сторінці в Facebook відомий російський блогер Рустем Адагамов (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця).

У сюжеті "городяни" розповідали, що працюють в сфері житлово-комунального господарства.

Користувачі під постом поставили під сумнів висловлювання так званих москвичів.

"Такі всі радісні насильно пригнані раби", "ЖЕКи за рознарядкою з'явилися - маляри, двірники і всі наймані робітники, а де москвичі?", "Прибиральниці з Азії", - прокоментували вони.

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора скріншот відео

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора скріншот відео

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора скріншот відео

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора скріншот відео

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська пропаганда попалася на фейку з Кравчуком і гімном України, ЗМІ опублікували брехливу інформації.

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