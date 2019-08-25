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"Прибиральниці з Азії?" У Росії зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора. Епічне відео

5.2т Читати матеріал російською

У Москві (Росія) на Дні прапора помітили масовий наплив заробітчан, громадян Середньої Азії, які зображували з себе москвичів.

На епічне відео звернув увагу на своїй сторінці в Facebook відомий російський блогер Рустем Адагамов (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця).

У сюжеті "городяни" розповідали, що працюють в сфері житлово-комунального господарства.

Користувачі під постом поставили під сумнів висловлювання так званих москвичів.

"Такі всі радісні насильно пригнані раби", "ЖЕКи за рознарядкою з'явилися - маляри, двірники і всі наймані робітники, а де москвичі?", "Прибиральниці з Азії", - прокоментували вони.

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"Прибиральниці з Азії?" У Росії зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора. Епічне відео
У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора

скріншот відео

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора

скріншот відео

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора

скріншот відео

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора

скріншот відео

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора

У РФ зганьбилися з "москвичами" на Дні прапора

скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська пропаганда попалася на фейку з Кравчуком і гімном України, ЗМІ опублікували брехливу інформації.

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Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
Россия - страна многонациональная. И кто сказал, что это гастарбайтеры, а не жители столицы? Обоз в очередной раз пробивает днище!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кацaп Кацaпыч, Ну не знаю, пока гниль, желчь и истерика исходят от тебя.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, опять клея нанюхалась,скотина одичалая..
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
ну так азиопа как говорил задорный
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