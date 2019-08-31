Позорисько! Новітній винищувач Росії почав розвалюватися у польоті. Епічні фото

На Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2019 новітній винищувач Росії почав розвалюватися у польоті.
Під час його випробувань відвалився шматок крила. Цей факт встигли зафіксувати у Twitter-акаунті The Aviationist, опублікувавши епічні фото.
Користувачі мережі також відреагували на "провал" винищувача, "який не мав аналогів".
Як перестати кричати? На авіасалоні МАКС-2019 у "новітнього і того, хто не аналогів" російського винищувача МіГ-35 відвалився шматок крила 😂 https://t.co/HQ5rCQ4ZPV- Львівський метрополітен (@natohawks) August 31, 2019
На авіасалоні МАКС-2019, суперсучасний і не має аналогів в світі винищувач МіГ-35 практично, розвалився в польоті ...- Злий Одессит (@zloy_odessit) August 31, 2019
Що тут скажеш - треба брати! 🤣 https://t.co/MDPSW3hOuC
Юзери жартують над ним і залишають відповідні коментарі.
Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті
twitter.com/zloy_odessit
Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті
twitter.com/zloy_odessit
Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті
twitter.com/zloy_odessit
Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті
twitter.com/zloy_odessit
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії літак з пасажирами зламався в небі. Аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір" летів з Владивостока.
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