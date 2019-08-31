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Позорисько! Новітній винищувач Росії почав розвалюватися у польоті. Епічні фото

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На Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2019 новітній винищувач Росії почав розвалюватися у польоті.

Під час його випробувань відвалився шматок крила. Цей факт встигли зафіксувати у Twitter-акаунті The Aviationist, опублікувавши епічні фото.

Користувачі мережі також відреагували на "провал" винищувача, "який не мав аналогів".

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Юзери жартують над ним і залишають відповідні коментарі.

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті

twitter.com/zloy_odessit

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті

twitter.com/zloy_odessit

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті

twitter.com/zloy_odessit

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті

twitter.com/zloy_odessit

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії літак з пасажирами зламався в небі. Аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір" летів з Владивостока.

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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Меня всегда забавляет, когда под новостями о каких-то неприятностях российской боевой авиации начинает веселиться фауна укроины, авиации не производящей вообще
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Иванов Иван
Иванов Иван
Куда России до Великой окраины мира!!!))))) Они же недавно отправили ракету на Марс))))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Очередная вундервафля в категории - АНАЛО-ГОВНЕТ ))) А чем они крыло примотали ? Скотчем или синей изолентой? Надо синей изолентой, с Али експресс )))
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