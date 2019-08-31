Позорисько! Новітній винищувач Росії почав розвалюватися у польоті. Епічні фото

На Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2019 новітній винищувач Росії почав розвалюватися у польоті.

Під час його випробувань відвалився шматок крила. Цей факт встигли зафіксувати у Twitter-акаунті The Aviationist, опублікувавши епічні фото.

Користувачі мережі також відреагували на "провал" винищувача, "який не мав аналогів".

Як перестати кричати? На авіасалоні МАКС-2019 у "новітнього і того, хто не аналогів" російського винищувача МіГ-35 відвалився шматок крила 😂 https://t.co/HQ5rCQ4ZPV - Львівський метрополітен (@natohawks) August 31, 2019

На авіасалоні МАКС-2019, суперсучасний і не має аналогів в світі винищувач МіГ-35 практично, розвалився в польоті ...



Що тут скажеш - треба брати! 🤣 https://t.co/MDPSW3hOuC - Злий Одессит (@zloy_odessit) August 31, 2019

Юзери жартують над ним і залишають відповідні коментарі.

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті twitter.com/zloy_odessit

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті twitter.com/zloy_odessit

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті twitter.com/zloy_odessit

Новітній винищувач Росії почав розвалюватися в польоті twitter.com/zloy_odessit

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії літак з пасажирами зламався в небі. Аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір" летів з Владивостока.

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