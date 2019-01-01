Пошуки екстрено призупинені: в Магнітогорську після обвалу будинку виникла нова небезпека

У Магнітогорську (Росія), де 31 грудня через вибух газу стався частковий обвал багатоповерхового будинку, припинені пошуки зниклих безвісти.

Існує загроза обвалення ще однієї стіни під'їзду, повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій РФ у Челябінській області.

"Загроза подальшого можливого обвалення поруч з обваленим під'їздом зберігається", – йдеться в заяві.

Екстрені служби почали демонтаж стіни. На це може знадобитися близько доби.

"Тільки після того, як загроза обвалення буде усунена, продовжаться розбори завалів і пошукова операція", – уточнили в МНС.

Вранці 1 січня з-під завалів вдалося витягти тіло восьмого загиблого. Наразі залишається невідомою доля 36 осіб, який у момент НП могли перебувати у квартирах.

У Челябінській області оголосили траур 2 січня по загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську прогримів у ніч на 31 грудня. У результаті НП обвалився цілий під'їзд багатоповерхового будинку. Офіційна причина – вибух побутового газу.

У мережі також з'явилося відео з моментом вибуху в Магнітогорську.

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