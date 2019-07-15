Порізали обличчя і задушили: в Росії двоє дівчаток по-звірячому вбили "найкрасивішу" подругу

У російському Архангельську двоє 16-річних дівчат затримані за підозрою у жорстокому вбивстві своєї 17-річної знайомої.

Тіло потерпілої знайшли біля залізниці в районі вулиці Партизанської, повідомила пресслужба слідчого управління СК РФ по Архангельській області і НАО.

Зазначається, що компанія з трьох дівчат з'ясовувала взаємини, і двоє накинулися на одну. Причиною, за їхніми словами, стала зарозуміла поведінка потерпілої, яка стверджувала, що вона "найкрасивіша".

Місце злочину

За даними слідства, одна з підозрюваних двічі вдарила жертву скляною пляшкою по голові, порізала осколками обличчя, після чого почала душити. Інша затримана допомагала в цьому, утримуючи потерпілу і подаючи скло подрузі.

"Обидві підозрювані виховувалися в успішних сім'ях, на обліку ніколи не перебували. Одна з них навчається у школі, друга – у технікумі", – пояснила старша помічниця керівника регіонального следкома Світлана Тарнаева.

На допитах затримані детально розповіли, як скоювали злочин. Суд вирішив відправити їх під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві 10 липня знайшли тіло жорстоко вбитої 23-річної стюардеси у номері готелю "Внуково-Вілладж". Вбивцею виявився хлопець дівчини.

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