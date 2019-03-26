''Порєбрік News'': в Росії вирішили ''привласнити'' запорізьких козаків

Російська пропаганда 25 березня закликала до розширення кордонів терористичних "ДНР" і "ЛНР", а також до поступової окупації України. Крім того, пропагандисти шукали "споконвічно російські корені" запорізьких козаків.

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив про необхідність значно розширити кордони терористичних "Л/ДНР" і включити до їхнього складу всю територію півдня і сходу України.

"ДНР" і "ЛНР" треба визнати в межах "Новоросії". До Придністров'я..." — єхидно висловився Соловйов.

Старший науковий співробітник Інституту Російської історії РАН Андрій Марчуков заявив, що все козацтво, включаючи запорожців, має "споконвічно російські корені".

"Ми знаємо, що багато козачих військ були породженням російської державності, вірою і правдою служили їй, захищали її кордони. З історичної та моральної точки зору ми не маємо права віддавати козацьку історію, зокрема і запорізьку, не кажучи вже про слобідське козацтво, на відкуп антиросійським проектам", — висловився Марчуков.

Андрій Марчуков також заявив, що Росія повинна зосередитися навколо "повернення" собі всієї України частинами.

"Коли кажуть: "Нам потрібна вся Україна" — це означає, що нічого не буде зроблено і нічого не потрібно... Лише частинами, як сталося із Кримом, як живе і сподівається Донбас, який вже п'ять років у стані війни. Лише частинами ті, хто хоче, хто відчуває себе росіянами, для кого Росія — матінка, а Україна — мачуха, ті повинні стати частиною Росії", — сказав пропагандист.

Топ-пропагандист Кремля Дмитро Кисельов відзначився дивною похвалою президенту Росії Володимиру Путіну.

На думку Кисельова, Путін сприяє "вичавлюванню маленького Сталіна" з кожного члена російського суспільства, а особливо — чиновників.

Дмитро Кисельов GlobalSib

Раптові претензії Росії до України про необхідність виплати репарацій за Крим пов'язані з тим, що анексія коштувала їй дуже дорого. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк, який працює в РФ.

Разом з тим Цимбалюк висловив упевненість в тому, що до судових розглядів Кремля з Україною справа не дійде. Оскільки озвучена ідея — на межі абсурду і не має шансів бути реалізованою.

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