Порєбрік News: у Росії ''скасували'' Україну і замахнулися на Донбас

Російські пропагандистські ЗМІ 5 березня доводили, що України як держави більше не існує, погрожували відібрати Донбас і шукали "український сценарій" в подіях у Венесуелі.

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія не тільки може не визнавати результат майбутніх виборів в Україні, а і її саму як державу. На його думку, так країна-агресор повинна відповісти на закріплення в Конституції України її наміру стати повноправним членом НАТО і ЄС.

"Я не розумію, про що ми говоримо? Про яку країну? Країна, яку я знав, яка виникла як незалежна Україна, виникла на підставі договору зі своїми громадянами, який був укладений на початку 90-х років. Де був жорстко прописаний позаблоковий нейтральний статус країни. Конституція, яка була прийнята, ставить для мене взагалі сумніви можливості визнання і хоч якогось діалогу з країною. Тому що вона зрадила своїх громадян, прийняла документ, який заздалегідь змінює статутні позиції. Сказала, що йде тепер у НАТО. Все, тому немає більше цієї країни", – висловився він.

Також Соловйов вважає, що Україна рухається до свого розпаду, в результаті якого нібито повністю втратить південні й східні регіони. За його словами, це є логічним продовженням розвалу СРСР.

"Коли ви подивитеся статистику, зрозуміло, що України ніякої єдиної немає, ставлення до цих подій на Донбасі ніякого єдиного немає. І в більшості ви, на жаль, не розумієте, але процес занепаду, який почався з розпадом СРСР, навіть близько не припинився. І ви робите дурні помилки, які призведуть до того, що ви втратите південний схід", – самовпевнено заявив Соловйов.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова сказала, що революція у Венесуелі повністю ідентична тій, яка відбулася в Україні в 2014 році. За її словами, зміна влади в обох країнах нібито сталася після силового втручання Заходу і організації "держперевороту".

"Була взята людина, навіть група людей, яких оголосили міжнародно визнаними рукопотискаючими політиками й зробили на них ставку. І ось так вони були приведені до влади! Через кровопролиття, через коктейлі Молотова! Ті ж самі коктейлі Молотова, які були застосовані у Венесуелі!" – заявила речник МЗС РФ.

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