|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Порєбрік News: у Росії ''скасували'' Україну і замахнулися на Донбас

8.9тЧитати матеріал російською

Російські пропагандистські ЗМІ 5 березня доводили, що України як держави більше не існує, погрожували відібрати Донбас і шукали "український сценарій" в подіях у Венесуелі.

Про це та багато іншого – читайте в "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія не тільки може не визнавати результат майбутніх виборів в Україні, а і її саму як державу. На його думку, так країна-агресор повинна відповісти на закріплення в Конституції України її наміру стати повноправним членом НАТО і ЄС.

"Я не розумію, про що ми говоримо? Про яку країну? Країна, яку я знав, яка виникла як незалежна Україна, виникла на підставі договору зі своїми громадянами, який був укладений на початку 90-х років. Де був жорстко прописаний позаблоковий нейтральний статус країни. Конституція, яка була прийнята, ставить для мене взагалі сумніви можливості визнання і хоч якогось діалогу з країною. Тому що вона зрадила своїх громадян, прийняла документ, який заздалегідь змінює статутні позиції. Сказала, що йде тепер у НАТО. Все, тому немає більше цієї країни", – висловився він.

Новини
Порєбрік News: у Росії сказилися через ''б*ндерівське'' 8 Березня

Також Соловйов вважає, що Україна рухається до свого розпаду, в результаті якого нібито повністю втратить південні й східні регіони. За його словами, це є логічним продовженням розвалу СРСР.

"Коли ви подивитеся статистику, зрозуміло, що України ніякої єдиної немає, ставлення до цих подій на Донбасі ніякого єдиного немає. І в більшості ви, на жаль, не розумієте, але процес занепаду, який почався з розпадом СРСР, навіть близько не припинився. І ви робите дурні помилки, які призведуть до того, що ви втратите південний схід", – самовпевнено заявив Соловйов.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова сказала, що революція у Венесуелі повністю ідентична тій, яка відбулася в Україні в 2014 році. За її словами, зміна влади в обох країнах нібито сталася після силового втручання Заходу і організації "держперевороту".

"Була взята людина, навіть група людей, яких оголосили міжнародно визнаними рукопотискаючими політиками й зробили на них ставку. І ось так вони були приведені до влади! Через кровопролиття, через коктейлі Молотова! Ті ж самі коктейлі Молотова, які були застосовані у Венесуелі!" – заявила речник МЗС РФ.

Детальніше про останні російські новини дивіться у випуску "Порєбрік News":

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПорєбрік NewsФейки російських ЗМІросійська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир СоловйовМарія Захарова
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
82
65
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иллич Леонид
Иллич Леонид
Дебил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Василь Коротун
Василь Коротун
Соловьев - ну чисто поц на елке, как любят говорить в Одессе, а эта дурочка Захарова на этой же елочке висит в качестве сосульки ( не подумайте ничего плохого) стеклянной.Правда там еще много висит диковинных игрушек типа Скабеевой. Вот и блистает это дерево всеми цветами "РАДУГИ", начиная с Жириновского.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Прекрасно Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе! нету в мире сцыкливее армии чем росийская! война до полной победы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги