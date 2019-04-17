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Порєбрік News: Україні пригрозили воскресити "Новоросію"

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Російська пропаганда 16 квітня обурювалася через вибори президента України, які не відбулися на окупованих територіях. На росТБ пообіцяли поглинути Україну й повернути "Новоросію".

Про це та багато іншого читайте у "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що після виборів президента Україна перетвориться на "Новоросію".

"Проект "Новоросія" не помер. Все ще повернеться! Ваше голосування показало, що цей проект живий. Не наш це проект, а це просто реалії історичного розвитку!" – сказав Соловйов.

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Речник МЗС Росії Марія Захарова обурилася через те, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не беруть участі у другому турі виборів президента України.

"Нам казали, що Київ не міг і не може реалізувати права громадян на голосування і на волевиявлення, тому що вона (територія Донбасу. – Ред.) йому непідконтрольна, тому що вона небезпечна. Це все порожні відмовки", – висловилася дипломат країни-агресора.

Депутат нелегітимної Держдуми, лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Росія повинна поглинути Україну і Білорусь. За його словами, це питання її власної безпеки.

"Щоб вижити, мати впевнене майбутнє, гідне, треба мати щонайменше 200 мільйонів людей. А для цього треба об'єднати максимально потенціали Росії, України і Білорусі. Будемо боротися за Україну", – сказав Зюганов.

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Російський пропагандист Ігор Коротченко назвав пожежу в соборі Паризької Богоматері передвісником світової війни і заявив, що це демонстрація майбутнього Європи.

"Ось ця трагедія в Парижі, це дійсно загальносвітова трагедія. Це знамення, на що може перетворитися Європа, якщо буде продовжено курс на конфронтацію на Третю світову війну. Ось на що може перетворитися вся Європа, якщо вона буде слухняно слідувати у фарватері американських військових планів!", – нахабно заявив Коротченко.

Детальніше про останні російські новини дивіться у випуску "Порєбрік News":

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПорєбрік NewsФейки російських ЗМІросійська пропаганда
Особи
Володимир СоловйовГеннадій ЗюгановМарія Захарова
Місце
Росія
Тег
Новини Новоросії
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Макарский Александр
Макарский Александр
Все будет добре! Украина станет кибуцем
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
До чего же отвратным для славян выглядит жидовское рыло укуренного Цымбаглюка!))))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами! Россия проиграла войну в Украине-военные эксперты всего мира! нету в миреи армии более сцыкливой чем росийская! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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