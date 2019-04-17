Порєбрік News: Україні пригрозили воскресити "Новоросію"

Російська пропаганда 16 квітня обурювалася через вибори президента України, які не відбулися на окупованих територіях. На росТБ пообіцяли поглинути Україну й повернути "Новоросію".

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що після виборів президента Україна перетвориться на "Новоросію".

"Проект "Новоросія" не помер. Все ще повернеться! Ваше голосування показало, що цей проект живий. Не наш це проект, а це просто реалії історичного розвитку!" – сказав Соловйов.

Речник МЗС Росії Марія Захарова обурилася через те, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не беруть участі у другому турі виборів президента України.

"Нам казали, що Київ не міг і не може реалізувати права громадян на голосування і на волевиявлення, тому що вона (територія Донбасу. – Ред.) йому непідконтрольна, тому що вона небезпечна. Це все порожні відмовки", – висловилася дипломат країни-агресора.

Депутат нелегітимної Держдуми, лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Росія повинна поглинути Україну і Білорусь. За його словами, це питання її власної безпеки.

"Щоб вижити, мати впевнене майбутнє, гідне, треба мати щонайменше 200 мільйонів людей. А для цього треба об'єднати максимально потенціали Росії, України і Білорусі. Будемо боротися за Україну", – сказав Зюганов.

Російський пропагандист Ігор Коротченко назвав пожежу в соборі Паризької Богоматері передвісником світової війни і заявив, що це демонстрація майбутнього Європи.

"Ось ця трагедія в Парижі, це дійсно загальносвітова трагедія. Це знамення, на що може перетворитися Європа, якщо буде продовжено курс на конфронтацію на Третю світову війну. Ось на що може перетворитися вся Європа, якщо вона буде слухняно слідувати у фарватері американських військових планів!", – нахабно заявив Коротченко.

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