Порєбрік News: на росТБ українців назвали фашистами і пригрозили відколоти Донбас

Російські пропагандистські ЗМІ 13 березня пригрозили Україні втратою територій. В ефірі росТВ українців назвали "фашистами", "неонацистами" і "заблукалими австро-угорцями".

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов недоречно пожартував на адресу українців, давши зрозуміти, що вважає їх неповноцінною нацією. Все почалося зі звинувачень Куликова в тому, що українські націоналісти намагаються розділити "єдиний російський народ" сподіваючись на те, що США зможуть зруйнувати Росію.

"Тому питання постане просте: так, ми — один народ. З тим, хто готовий разом з нами боротися. Разом з нами, а не проти нас. Тому ті, хто готові не відмовитися за жодних умов від приналежності до великої російської цивілізації, так, з тими ми — один народ. Україні — не один народ. Ось, є наші, а є випадково заблукалі австро-угорці. Наших більше", — висловився українофоб.

Також топ-пропагандист озвучив безглузду брехню про те, що в Україні нібито спостерігається гострий дефіцит священиків для автокефальної Православної церкви України. Більш того, рупор злочинного путінського режиму заявив, що її храми нібито пустують без парафіян.

"Корумпували константинопольського антихриста (Вселенського Патріарха Варфоломія. — Ред.), пообіцявши йому нерухомість! Мало цього, дійшли до того, що не можуть знайти священнослужителів навіть в те, що поцупили! Ганьбище! Священнослужителів, сказали, будемо навчати в живому режимі. Це як? Ну як, у них освіти немає, але кого-небудь знайдемо — будуть служити. Захопили будівлі, а там ні пастви немає, ні священиків! Ви не знаєте нічого, що у вас відбувається в Україні. Запитайте у нас — ми розповімо", — уїдливо висловився неадекватний пропагандист.

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Леонід Калашников нахабно заявив, що після виборів президента 31 березня Україна нібито може втратити весь Донбас, а Росія,за його словами, визнає регіон окремою "державою".

"Донбас, швидше за все, теж ви відколете після цих виборів. Відколете! Справа не у визнанні виборів, а у визнанні Донбасу з боку Росії. І ви далі продовжите югославізацію своєї країни! Або ви зупинитеся!" — озвучив він нахабний ультиматум.

Відома скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко заявила, що сучасні українці є поплічниками фашистів і неонацистами. Прихильниця Росії обурилася через те, що в Україні нібито вибирають збочені й фальшиві цілі для об'єднання народу, які, за її словами, ніхто не підтримує.

"Що ми бачимо в Україні. Об'єднуватися навколо чого? Навколо русофобії? Звичайно, більше ніж півкраїни не буде цього робити. Об'єднуватися навколо уніфікації і насильницької українізації хтось буде? Велика частина не буде. Коли тиснуть віру православну, коли роблять насильницьким шляхом якусь керовану ручну державну церкву, документи якої ще й від суспільства приховують! Велика частина українців, вони ж адекватні, вони не будуть цього підтримувати! Зараз ми бачимо, що комфортним роблять для русофобів, колаборантів, посіпак фашизму, неонаці, людей, які готові за чужу точку зору вбити людину, за іншу точку зору вбити людину! Це по суті неофашизм! Це нова форма сучасного фашизму в Україні! Ось для цих людей комфортну країну створюють," — агресивно обурилась екс-регіоналка Бондаренко.

Російське пропагандистське телебачення підхопило новину, що в одному з магазинів побутової техніки мережі COMFY в Одесі в залі звучала англомовна пісня "Go hard like Vladimir Putin" на підтримку президента Росії. Компанія COMFY офіційно принесла вибачення і запевнила, що непричетна до події. РосТБ розтиражувало цей випадок на своїх екранах.

"За чистотою помислів простих чудових українців, які люблять росіян, стежать навіть в супермаркетах. В Одесі, в одній з торгових мереж, розкрили справжню "зраду". На весь магазин, якби ж то тихо, там заграла пісню на підтримку Володимира Путіна. Господи! Та ще й від російських виробників", — прокоментувала його скандальна пропагандистка Ольга Скабєєва.

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