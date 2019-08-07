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Порєбрік News: український мультфільм про Кубань викликав істерику в Росії

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Кремлівську пропаганду обурив мультфільм про Кубань у складі України. Також на російському ТБ стривожилися через нового командувача українською армією на Донбасі.

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На росТБ викликав великий ажіотаж стімпанк-мультфільм "Воля" про історію України. Найбільше обурення рупорів Кремля спровокував фрагмент про повернення до складу України Кубані і Зеленого Клину.

У мультфільмі в смішному форматі показуються злочину більшовиків проти України, а також боротьба патріотів проти них.

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Порєбрік News: на росТБ здійняли гвалт через українські танки

Новина про те, що новим командувачем Операції Об'єднаних сил на Донбасі став генерал-лейтенант Володимир Кравченко, викликала бурю обурення у російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

"Знайомтеся, офіційний русофоб, так сам себе називає Володимир Кравченко. Каже, що у нього з Путіним особисті рахунки. Відомо, що генеральські погони він отримав при Порошенку. Його найкращий друг, і це теж не жарт, хоча взагалі, звичайно, ідіотизм, – головний декомунізатор України В'ятрович. Ми його теж прекрасно знаємо. З В'ятровичем генерал регулярно влаштовує всілякі реконструкції і щоразу дуже драматично захоплює Москву. Зокрема Кремль, зрозуміло", – заявила Скабєєва.

Ольга Скабєєва також влаштувала гвалт через офіцера ЗСУ Семена Салатенка, який відправився проходити навчання в США і пообіцяв застосувати отримані знання для боротьби з російськими окупантами.

"Офіцер, який з невідомих причин поїхав у дружню державу США, які вам для боротьби зі своїм народом постачають "Джавеліни"! Ось це як ви поясните? І ось ви на приписочку в кінці зверніть увагу – домовлятися будуть лише з тими, хто виживе, а виживуть не всі!" – обурилася пропагандистка.

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Порєбрік News: ветеран АТО влаштував антиукраїнський демарш у Росії

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пафосно заявив про те, що якби Росія воювала на території України, то нібито вже давно підкорила б собі ЗСУ.

"Якби ми у вас воювали, ви б вже служили в наших військах і радісно виконували всі бойові завдання. Українські частини були б. І було б все добре, і українська армія знову була б потужною і прекрасною", – заявив Соловйов.

Український мільярдер Ігор Коломойський зізнався, що кілька років тому вів переговори з топ-пропагандистом Кремля Володимиром Соловйовим про його працевлаштування на телеканалі "1+1".

"Він свого часу переїхав до Ізраїлю, в 2011 або 2012 році, коли у нього були якісь неприємності в Росії. І він (Соловйов. – ред.) досить серйозно про це думав. У нас з ним готувалося навіть підписання контракту і вже навіть обговорювали фінансові питання", – поділився спогадами Коломойський.

Порєбрік News: український мультфільм про Кубань викликав істерику в Росії
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Порєбрік News: Україні пригрозили походом терористів на Київ

Священик РПЦ Артемій Владіміров оскандалився заявою про те, що нібито розмовляв з автором теорії еволюції Чарльзом Дарвіном, що жив у 19 столітті. Владіміров відвідав могилу Дарвіна у Великобританії.

"Я не є прихильником мавпячої теорії, тому мені як священику було цікаво поговорити." Чарльзе, як тобі там?" – звертався я до надгробка. Що ти скажеш зараз, як тобі здається, чи є якісь проміжні ланки між видами – між зеброю і жирафом?" – сказав протоієрей.

Священик запевнив, що покійний вчений відповів йому і визнав помилковість теорії еволюції.

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Особи
Ольга Скабєєва Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Новини Росії
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
шароварники,вы хоть раз кого нибудь победили?
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Х-хлам ваще всё ну всё по-"художнику". Даже психику своих детей не жалеют, подсовывая всякий кал. В 2014 предложили Бразилии Марс осваивать совместно. Те не ответили даже.
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"возмутил мультфильм о Кубани в составе Украины" и "встревожились из-за нового командующего украинской армией на Донбассе"? Серьёзно?:)
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