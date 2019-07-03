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Порєбрік News: у Росії звинуватили Україну в поваленні Саддама Хусейна

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Кремлівські пропагандисти придумали "оригінальну" відповідь на звинувачення в окупації Росією українських територій – звинуватили Україну у вторгненні в Ірак.

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Намагаючись виправдатися за злочинні дії Росії на Донбасі і в Криму, путінський пропагандист Євген Попов звинуватив Україну в окупації Іраку.

"Адже Україна просто забула дещо в своїй історії. А ви коли Саддама Хусейна скидали в Іраку, що робила українська влада? Ви відчужували чужу територію! Ви вторглися в чужу країну, там на вас не чекали, ось ці кілька десятків українських військ! Скільки ви ще поклали там людей?! Ви вторглися! Ви ж говорите про нову нормальність!" – вибухнув брехливими звинуваченнями Попов.

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Порєбрік News: у Росії придумали "виправдання" за війну проти України

Колишній народний депутат України Олександр Ковтуненко в ефірі росТБ назвав Росію історичною вигадкою і частиною українських територій. Бурхливу дискусію з цього приводу він влаштував з російським сенатором Олексієм Кондратьєвим.

"Назвіть, будь ласка, пане сенаторе, російські етнічні землі", – звернувся українець до члена Ради Федерації РФ. На цю репліку Кондратьєв відповів твердженням, що Росія є багатонаціональною країною. У свою чергу, топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва уїдливо додала, що, згідно з логікою Ковтуненка, абсолютно всі етнічні території Росії належать Україні.

"Їх немає, ви придумані. Це наша колишня імперія, створена українцями і німцями, до речі", – заперечив екс-нардеп.

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Порєбрік News: Україні пригрозили деградацією через російську мову

Російська пропаганда розповсюдила фейкову інформацію щодо загибелі на Донбасі медиків ЗСУ через обстріл терористів.

Ольга Скабєєва заявила, що машина медиків нібито не мала ніяких розпізнавальних знаків і була оснащена кулеметом на даху.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПорєбрік Newsросійська пропагандаФейки російських ЗМІ
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Северг Олег
Северг Олег
Обвинили в соучастии. Всё правильно. Вы были соучастниками. Мелочь из той которая просто стоит на шухере и первая удирает если что. Но тем не менее. По всем законам - соучастники.
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