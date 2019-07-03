Порєбрік News: у Росії звинуватили Україну в поваленні Саддама Хусейна

Кремлівські пропагандисти придумали "оригінальну" відповідь на звинувачення в окупації Росією українських територій – звинуватили Україну у вторгненні в Ірак.

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Намагаючись виправдатися за злочинні дії Росії на Донбасі і в Криму, путінський пропагандист Євген Попов звинуватив Україну в окупації Іраку.

"Адже Україна просто забула дещо в своїй історії. А ви коли Саддама Хусейна скидали в Іраку, що робила українська влада? Ви відчужували чужу територію! Ви вторглися в чужу країну, там на вас не чекали, ось ці кілька десятків українських військ! Скільки ви ще поклали там людей?! Ви вторглися! Ви ж говорите про нову нормальність!" – вибухнув брехливими звинуваченнями Попов.

Колишній народний депутат України Олександр Ковтуненко в ефірі росТБ назвав Росію історичною вигадкою і частиною українських територій. Бурхливу дискусію з цього приводу він влаштував з російським сенатором Олексієм Кондратьєвим.

"Назвіть, будь ласка, пане сенаторе, російські етнічні землі", – звернувся українець до члена Ради Федерації РФ. На цю репліку Кондратьєв відповів твердженням, що Росія є багатонаціональною країною. У свою чергу, топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва уїдливо додала, що, згідно з логікою Ковтуненка, абсолютно всі етнічні території Росії належать Україні.

"Їх немає, ви придумані. Це наша колишня імперія, створена українцями і німцями, до речі", – заперечив екс-нардеп.

Російська пропаганда розповсюдила фейкову інформацію щодо загибелі на Донбасі медиків ЗСУ через обстріл терористів.

Ольга Скабєєва заявила, що машина медиків нібито не мала ніяких розпізнавальних знаків і була оснащена кулеметом на даху.

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