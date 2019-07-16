Порєбрік News: у Росії влаштували істерику через телеміст України і Грузії

Кремлівські пропагандисти обурено відреагували на новину про проведення телемосту між українським і грузинським телеканалами. Також на росТБ оголосили українську мову "діалектом".

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Російський сенатор Франц Клінцевич в ефірі росТБ влаштував перепалку з українським екснардепом Олександром Ковтуненком через пропагандистські псевдоісторичні штампи.

"Олександре Володимировичу, ми з вами, ви як українець, а я як білорус, говоримо на діалекті російської мови. Давайте заспокоїмося! А Київ – "мать городов русских", – висловився сенатор країни-агресора.

Ковтуненко у відповідь опоненту заявив: "Перестаньте, коли Київ спілкувався українською, Росії та Москви взагалі не було фізично".

Спікер МЗС Росії Марія Захарова і топпропагандист Кремля Володимир Соловйов бурхливо відреагували на намір грузинського телеканалу "Руставі-2" і українського "24 каналу" провести спільний телеміст. Раніше ведучі цих ЗМІ публічно обматюкали президента РФ Володимира Путіна.

"Шоу виродків завжди користувалися популярністю!" – уїдливо висловилася Захарова.

"Так, мабуть, це найточніша назва. Я думаю, що цей міст між двома матюкальниками їм якраз так і треба назвати – шоу виродків", – повторив її слова Соловйов.

Спікер МЗС РФ Марія Захарова поскаржилася на чітку роботу снайперів ЗСУ на Донбасі і звинуватила в цьому Захід.

"Відзначається збільшення снайперського вогню з боку ЗСУ. Підтримку в цьому Києву надають Канада і США. Вони регулярно постачають різне озброєння, зокрема – снайперські і антирадарні комплекси, а також здійснюють підготовку снайперів", – обурилася Захарова.

У відповідь український журналіст Роман Цимбалюк нагадав їй, що половина загиблих українських військовослужбовців на лінії зіткнення загинула від снайперських пострілів російських найманців.

Депутат Держдуми РФ Леонід Калашников заявив, що для збереження транзиту газу через територію України туди треба ввести російські танки.

"Нам що, танки ввести, щоб охороняти газопровід по території України?! Звісно, "Північний потік" побудуємо!" – висловився Калашников.

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