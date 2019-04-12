Порєбрік News: у Росії сказилися через європейський вояж Порошенка і Зеленського

Російська пропаганда 11 квітня звинуватила Францію у втручанні в українські вибори через поїздку до Парижу Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Також на росТБ закликали захопити все українське узбережжя Азовського і Чорного морів.

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Скандальна спікер МЗС Росії Марія Захарова бурхливо відреагувала на заплановану зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з кандидатами у президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

"Франція розтоптала суверенітет України! І топтала її, і знищувала цей суверенітет протягом кількох років!" — заявила вона.

Російський військовий кореспондент Олександр Сладков визнав, що Збройні сили України стали однією з найпотужніших армій Європи.

"Тактика війни, звісно, змінилася. Українська армія, як би не іронізували щодо заяви Порошенка про те, що ця армія — одна з найсильніших у Європі. Українська армія дуже серйозна, і за своїм рівнем може змагатися з іншими арміями розвинених європейських держав. Скільки вкладено в неї?!" — сказав пропагандист.

Позафракційний народний депутат України Борислав Береза вкотре приборкав скандальну пропагандистської Кремля Ольгу Скабєєву в кулуарах ПАРЄ. Береза підійшов до російських пропагандистів саме тоді, коли вони скаржилися на минулі перепалки з українською делегацією.

"Незважаючи на всі зусилля Росії, її послали. Послали давно і надовго. Класика російської поезії: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ"... Вас ніхто не хоче бачити. А росіянам я хочу побажати лише одного — коли скинете владу Путіна, повірте, буде жити легше, буде жити простіше", — заявив Береза, звертаючись до росіян.

Професор Московського державного університету міжнародних відносин Андранік Мігранян закликав захопити все українське узбережжя Азовського і Чорного морів після закінчення виборів.

"Найглибша криза виникає тоді, коли у Порошенка буде дуже близький результат із Зеленським. І, звісно, коли вони зійдуться вже поза межами виборчого поля, тоді Україну можна перетворити на сухопутну державу, щоб не думати про те, що якісь кораблі туди підпливають або відпливають", — заявив Мігранян.

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що росіяни із заздрістю дивляться на вибори президента України, оскільки про таку демократію у себе їм залишається тільки мріяти.

"Зустрітися з великою російською заздрістю. Те, що у нас відбуваються справжні демократичні вибори, зводить Останкіно з розуму. Вони, як маленька бідна дитина в Лунапарку — хоче покататися на каруселі, а дозволити собі не може. Бо на цій каруселі вже 19 років катається його стабільно п'яний батя", — потролила росіян журналістка.

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