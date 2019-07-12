Порєбрік News: у Держдумі РФ захотіли "примусити до миру" Україну

Кремлівська пропаганда придумала новий фейк про обстріл окупованого Донецька українськими військовими. Крім того, Україну та Грузію пообіцяли "примусити до миру".

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Віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой у ПАРЄ спробував доводити грузинській журналістці, що його країна законно окупувала Абхазію і Південну Осетію.

"Росія не окуповували ваші території! Річ у тім, що керівництво вашої країни наважилося вбивати людей на своїй території, напавши на Південну Осетію. Якщо Росія ворог і окупант, то вам треба сидіти якомога тихіше і поводитися якомога скромніше, а не грубіянити щодо Росії! Грузія і ваш президент так званий сміє писати у своїх соціальних мережах, що Росія – ворог і окупант! І ви вважаєте, що після цього можна говорити про відносини нормальні між Грузією і Росією?!" – заявив Толстой.

Пропагандистка Ольга Скабєєва розповіла росіянам, що влада України має намір переслідувати дітей, які не визнають лідера ОУН Степана Бандеру героєм.

"За невизнання Криму територією України саджатимуть на п'ять років! Радикали накинулися на Зеленського, і чим все завершилося? Правильно – вони подружилися... Дітям, які були в російському Криму, відтепер не можна представляти на "Євробаченні" Україну. Тобто наступний крок – люструвати дітей, які не вважають Бандеру героєм! До цього теж, я думаю, доживемо", – заявила Скабєєва.

Депутат Держдуми РФ, одіозний комуніст Леонід Калашников заявив, що Росія має "примусити до миру" Україну і Грузію.

"Примус до миру придумали не ми – Захід, Європа і Америка. Примус до миру, операція, це, мабуть, єдине, що може напоумити сьогодні ось цих молодчиків – Грузію і Україну", – зухвало висловився Калашников.

Російські ЗМІ попалися на нахабній брехні про ЗСУ, які нібито обстріляли лікарню з дітьми у Донецьку.

Спочатку російська пропагандистка Ольга Скабєєва повідомила про влучання українського снаряда в порожню будівлю дитячої лікарні. За деякий час на каналі "Россия 1" вийшли два нові сюжети. В одному з них заявили про три міни калібру 122 мм, які були випущені по лікарні, а у другому взагалі про 200 снарядів, які розбомбили лікарню з 32 маленькими дітьми.

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