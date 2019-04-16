Порєбрік News: на КремльТБ порахували ''російськомовних братів'' в Україні

Кремлівська пропаганда 15 квітня виявила в Україні "45 мільйонів російськомовних братів". Також на КремльТБ влаштували істерику через новини про ракетну зброю України.

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Речник МЗС Росії Марія Захарова обурилася через те, що тисячі переселенців у результаті війни, розв'язаної РФ на Донбасі, кинулися шукати порятунку на території країни-агресора.

"Америка далеко, Європі українські громадяни точно не потрібні. До нас пішли всі. І це були не десятки тисяч, а сотні тисяч! Тож коли люди запитують, чому Україна так хвилює всіх у Росії, то, взагалі-то, ми знаємо чому. Тому, що громадяни України в ті роки і всі ці роки шукали притулку саме тут, у нашій країні", – уїдливо висловилася вона.

Російський сенатор Франц Клінцевич заявив, що в Україні живе "45 мільйонів наших російськомовних братів".

Тоді сенатора запитали, чому він не вважає братами тих, хто говорить українською мовою. "Україномовні – однаково. І білорусомовні. Це одна мова, тільки діалекти різні. Як філолог кажу, на всякий випадок", – сказав Клінцевич.

Український генерал, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко спровокував істерику російських пропагандистів заявою про ракети України, які можуть дістати до Уралу.

"А чого тільки до Уралу ракети? У нас країна велика. Може, до Камчатки, до Курил? Або до Уралу вистачить вам ракет?" – звернувся до нього одіозний Євген Попов.

"Якщо ситуація буде складатися так далі, то зробимо і за Урал. Але я думаю, що там є у вас проблеми з країнами Сходу, Азії", – відповів генерал.

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