У Росії злили в мережу особисті дані тих, хто голосував за обнулення Путіна

Дані тих, хто голосував за поправки до Конституції РФ з'явилися у відкритому доступі.

У мережу злили паспортні дані росіян, що зареєструвалися для участі в електронному голосуванні за поправки до Конституції.

Як пише Telegram-канал "Утечки информации", в базі містяться тільки серія і номер паспорта, за якими ідентифікувати власника безпосередньо неможливо.

При цьому серед зареєстрованих є і недійсні паспорти, а деякі інтернет-виборці були записані в системі двічі, передає "Медуза".

Спочатку передбачалося, що конфіденційну інформацію зможуть використовувати члени виборчих комісій, щоб перевірити, чи записувався конкретний виборець на дистанційне голосування і чи прийшов він на нього в період із 25 до 30 червня.

Для цього територіальні виборчкоми скачували зашифрований архів degvoter.zip і пароль від нього з одного з державних сайтів. 1 липня як мінімум із 9 до 12 години за московським часом архів вільно міг завантажити будь-який охочий.

Архів. Медуза

Перевірка виборця. Медуза

Самі відомості про паспорти інтернет-виборців із позначками про голосування лежали в базі даних db.sqlite, не захищеній паролем.

Журналістам вдалося розшифрувати дані. Як з'ясувалося за допомогою реєстрів МВС, вважаються недійсними 2347 зареєстрованих паспортів за базою 22 травня і 4720 за базою 3 липня.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що за прийняття поправок до Конституції в Росії проголосували 77,92%, проти – 21,27%. Таким чином росіяни підтримали "обнулення" термінів президента Володимира Путіна.