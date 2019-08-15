Помилка мало не вбила 200 осіб: з'ясувався показовий нюанс у НП з літаком у Росії

В інциденті з жорсткою посадкою літака "Уральських авіаліній", що летів з Москви до Сімферополя, з'ясувалася важлива деталь.

Як пише "Ура.ру", причиною НП стала помилка співробітників аеропорту. "Швидше за все – це помилка аеропорту Жуковський. Розгін птахів є його обов'язком, а у пілотів, можливо, навіть не було шансів обійти зграю", – пояснило джерело в авіакомпанії.

Відзначається, що коли літак іде на зліт, настає момент, коли гальмувати не можна ні в якому разі.

НП з літаком у Підмосков'ї Прес-служба МНС РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажири літака, що впав А-321 рейсу Москва – Сімферополь, розповіли страшні подробиці авіакатастрофи.

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