Помер відомий російський письменник і вчений

Відомий російський письменник і філософ Микола Лісовий помер на 73-му році життя.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший секретар Спілки письменників РФ Геннадій Іванов. Причину смерті публіциста він не назвав.
"Поет, філософ і історик церкви, автор багатьох телевізійних фільмів, заступник голови Імператорського православного палестинського суспільства, член Спілки письменників Росії, один з авторів "Православної енциклопедії", — розповів Іванов.
"Багато хто пам'ятає Миколу Миколайовича за чудовими пасхальними телевізійними репортажами з Єрусалиму. У другій половіне1990-х він вів на РТР щоденну передачу "Православний календар", — нагадав він.
Микола Лісовий
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