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Помер відомий російський письменник і вчений

2.8тЧитати матеріал російською

Відомий російський письменник і філософ Микола Лісовий помер на 73-му році життя.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший секретар Спілки письменників РФ Геннадій Іванов. Причину смерті публіциста він не назвав.

"Поет, філософ і історик церкви, автор багатьох телевізійних фільмів, заступник голови Імператорського православного палестинського суспільства, член Спілки письменників Росії, один з авторів "Православної енциклопедії", — розповів Іванов.

"Багато хто пам'ятає Миколу Миколайовича за чудовими пасхальними телевізійними репортажами з Єрусалиму. У другій половіне1990-х він вів на РТР щоденну передачу "Православний календар", — нагадав він.

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