Помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін

Скандальний протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін помер у неділю, 26 січня.
Про це "Інтерфаксу" повідомили парафіяни. Причина смерті 51-річного Чапліна поки що невідома. За словами одного з очевидців, протоієрей помер близько 16:30.
"Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин приїхала швидка, що констатувала смерть", – повідомив він.
Офіційний представник РПЦ Володимир Легойда незабаром підтвердив смерть Чапліна.
Всеволод Чаплін
Дождь
Як писав OBOZREVATEL, Всеволод Чаплін був затятим противником України і різко виступав проти створення ПЦУ. Через це він раніше також закликав піддати анафемі митрополита Епіфанія.
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