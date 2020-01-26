Помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін

Скандальний протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін помер у неділю, 26 січня.

Про це "Інтерфаксу" повідомили парафіяни. Причина смерті 51-річного Чапліна поки що невідома. За словами одного з очевидців, протоієрей помер близько 16:30.

"Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин приїхала швидка, що констатувала смерть", – повідомив він.

Офіційний представник РПЦ Володимир Легойда незабаром підтвердив смерть Чапліна.

Всеволод Чаплін Дождь

Як писав OBOZREVATEL, Всеволод Чаплін був затятим противником України і різко виступав проти створення ПЦУ. Через це він раніше також закликав піддати анафемі митрополита Епіфанія.

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