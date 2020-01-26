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26 січня • оновлено в 17:53
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Помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін

37.8т
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Скандальний протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін помер у неділю, 26 січня.

Про це "Інтерфаксу" повідомили парафіяни. Причина смерті 51-річного Чапліна поки що невідома. За словами одного з очевидців, протоієрей помер близько 16:30.

"Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин приїхала швидка, що констатувала смерть", – повідомив він.

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Офіційний представник РПЦ Володимир Легойда незабаром підтвердив смерть Чапліна.

Всеволод Чаплін

Всеволод Чаплін

Дождь

Як писав OBOZREVATEL, Всеволод Чаплін був затятим противником України і різко виступав проти створення ПЦУ. Через це він раніше також закликав піддати анафемі митрополита Епіфанія.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Всеволод Чаплін
Місце
Росія
Тег
РПЦ
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Еще не вся оскотинившаяся xoxловы6лядь отметилась. Не задерживайся, свиноскотообразная xoxлопадаль, перекличка уже началась.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Всеволод Чаплин - неоднозначная личность - он много сделал и для РПЦ и много сделал против РПЦ и русского народа ... но все-же пусть земля будет ему пухом ...
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Ильич Владимир, ЗЕМЛЯ ЙОМУ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ!
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3
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Новичок!!!
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