Легендарний радянський розвідник, білорус Олексій Ботян помер на 104 році життя. Він воював проти нацистської Німеччини, в тому числі, на території нинішньої України.

Про це повідомив керівник прес-бюро Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергій Іванов, передає РІА Новини.

Тільки 10 лютого Ботяну виповнилося 103 роки. Він брав участь у безлічі диверсійних операцій на території Білорусі. У 1945 році розвідник, дізнавшись про намір фашистів підірвати греблю водосховища на річці Дунаєць в Польщі, замінував склад боєприпасів, зірвавши плани гітлерівців. Вода повинна була знищити польський Краків, але завдяки Ботяну цього не сталося.

В районі міста Овруч Житомирської області провів операцію по підриву Овруцького гебітскомісаріат, знищивши близько 80 ворожих офіцерів у вересні 1943 року. А вже в листопаді місто вдалося звільнити від загарбників.

Помер легендарний радянський розвідник Ботян

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба зовнішньої розвідки Росії розсекретила імена семи розвідників-нелегалів, які "внесли великий вклад в безпеку країни".

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