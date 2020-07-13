У Єкатеринбурзі помер головний свідок у справі про загибель групи Дятлова Михайло Шаравін.

Як передає URA.RU, про його смерть повідомив керівник Фонду пам'яті групи Дятлова Юрій Кунцевич.

"Михайло Петрович помер 3 липня. Головний свідок помер. Це найперший свідок", – заявив він.

Шаравіну було 84 роки. Церемонія прощання з ним відбулася при обмеженій кількості присутніх. Місце поховання поки невідоме.

Шаравін був першим, хто виявив намет "дятловців" на схилі гори Холатчахль. Намет було розрізано і порвано. Тіла туристів, також за допомогою Шаравіна, були виявлені за 50 метрів від неї, в лісі і на схилі гори.

Як писав OBOZREVATEL, експерт-юрист Андрій Кур'яков повідомив, що основною причиною загибелі туристів на перевалі Дятлова стало сходження снігової лавини, яка накрила туристів.