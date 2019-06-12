У справу втрутиться Путін? Стало відомо про гучний скандал у лавах російських силовиків

Глава МВС Росії Володимир Колокольцев попросив президента Володимира Путіна звільнити двох генералів поліції, причетних до незаконного затримання журналіста видання "Медуза" Івана Голунова.

Це означає, що Голунова "замовили" на рівні середньої ланки за його "замах на бізнес-інтерес приватних осіб, а Кремль до цієї справи не причетний", написав у своєму Facebook російський журналіст Олександр Кушнарь.

Нагадаємо, Голунова затримали у Москві 7 червня, за "збут наркотиків". У його квартирі нібито виявили цілу "нарколабораторію". При цьому вагомих доказів причетності до наркоторгівлі не виявлено. Відомо, що Іван займався низкою резонансних розслідувань проти корупції та інших порушень закону російською владою. Після протестів журналістів з різних ЗМІ він перебував під домашнім арештом.

Іван Голунов Meduza

11 червня його звільнили, а всі звинувачення зняли за "недоведеністю участі у вчиненні злочину".

"Йдеться не про централізоване знищення непокірного працівника ЗМІ. Якби замовлення надійшло з адміністрації президента, то Путін зараз розповідав би про зрадників, як у випадку зі Скрипалями, посилався б на незалежний суд, як у справі Ходорковського, закликав би не красти, як у справі Калві і заявляв би про маловідомість жертви, як у випадку Політковської. Так що це були розбірки на середньому рівні, а тепер силовики попросили втрутитися в ситуацію Путіна", — вважає журналіст.

Новини Скабеева и Киселев впервые проявили человечность

На його думку, якби на захист журналіста не виступила б така кількість медіа, не тільки "опозиційних", але і пропагандистів, то Голунова могли б реально посадити.

"З'ясувалося, що всі — від Скабеєвої до Кисельова, від "РИА Новости" до "ТАСС", від Колокольцева до Матвієнко — здатні виявити людяність, розумність і об'єктивний підхід, а не звичне людоїдство. Тільки це співчуття адресне. Ніхто з них публічно так ніколи не виступав проти анексії Криму та війни на Донбасі. Свобода преси в Росії закінчується там, де починаються особисті інтереси Путіна. Тому Голунова, на захист якого стала вся Росія, звільнили, а Олег Сенцов і надалі сидітиме в ув'язненні", — зазначив Кушнарь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві відбувається масштабний марш через справу Голунова: десятки затриманих. Серед них також опозиціонер Олексій Навальний.

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