"Здобуває амністію": "корінна українка" Поклонська у вишиванці розлютила росіян

Нелегітимний депутат російської Державної думи, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська назвала себе "корінною українкою" і розлютила мережу закликом святкувати Хеллоуїн.

Відповідний пост вона розмістила на сторінці в Facebook, проілюструвавши фото у вишиванці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так Поклонська відреагувала на боротьбу з Хеллоуїном свого колеги з Держдуми Віталія Милонова. "Я, як корінна українка, не можу розділити насторожене ставлення колеги Милонова до гарбузів. На мою думку, наша молодь здатна самостійно визначати, які свята відзначати і з якого приводу веселитися. Зі свого боку пропоную вчителям і батькам повідомляти мені про всі випадки тиску на школи в цьому питанні", – написала вона.

Поклонська в вишиванці розлютила росіян Facebook Наталі Поклонский

У мережі заява Поклонської викликала хвилю насмішок і гніву. Невдоволення торкнулося як її ставлення до свята, так і знімка в вишиванці.

"Щось з Наталією Володимирівною відбувається незрозуміле", "Ключова фраза – "Я, як корінна українка". А Ви, мадам, не забули, що в Росії живете? Навіщо нам нав'язуєте свої минулі традиції, прийняті в Україні? І демонстрування себе тут в вишиванці теж багато про що говорить!", "Соромно, Наталю Володимирівно! Така юна, а вже українка", "Дуже шкода, Наталю, що Ви пропагуєте католицькі свята", "Уже корінна українка? Дівчинко, ти цими словами собі амністію не здобудеш", – написали росіяни.

Відреагував і український політолог Олексій Голобуцький.

"З дахом не дружить. Уже рвонула публічно захищати гарбуза. Просить дзвонити їй, якщо хтось помітить утиски гарбузів. І тепер вона вже "корінна українка". Може, знайдеться вже добра людина, яка почне бадяжити їй бояришник пустирником із валеріаною?" – зіронізував він у своєму Telegram-каналі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська видала історію про "зцілення" від важкої хвороби святим уві сні.

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