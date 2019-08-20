"Поїхали царя догоджати!" У Росії чиновниця потрапила в скандал через Путіна

У мережі опублікували скандальний аудіозапис, на якому начальниця управління прес-служби губернатора Іркутської області Росії грубо висловилась про жертв повені.

Вона розповіла про приїзд президента Росії Володимира Путіна в постраждалий від паводка регіон і описала його зустріч з жителями області (щоб послухати, проскрольте сторінку до кінця).

"Він приїхав туди на півгодини ... поїхали царя догоджати ... Люди, вся ця бічевня, прийшли - ви б бачили, як вони одягнені! Одна прийшла на підборах, в чорному - і білі шкарпетки. Цей капелюх у неї...", - сказала чиновниця.

Володимир Путін

За її словами, в центрах тимчасового розміщення умови житла краще, ніж були до повені.

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"Вони сидять в теплі, бл*ть, з теплим туалетом, з чистою постіллю - то, чого у них не було в їх хліві. Він пішов, вони готові були землю цілувати. Стояло ось це бидло, і вони всі готові були окропом описатися від щастя", - додала чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандист влип у гучний скандал, він приховував судимість за корупційні злочини.

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