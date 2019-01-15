''Подумала, х*хли напали'': росіяни приплели Україну до вибуху будинку в Шахтах

Вибух у багатоповерхівці міста Шахти Ростовської області, який відбувся 14 січня, у Росії вважають "нападом українців".

Так розповіла про свої перші враження свідок НП, стверджує "Новая газета".

"Ми визирнули у вікно, але нічого не було видно, тільки стіна пилу стояла. У нас усі сусіди повиходили. Стало так страшно. Я подумала, що це хохли на нас напали", — нібито розповіла жінка, яка представилася мешканкою приватного сектора з іншого боку вулиці.

Вибух у Шахтах Інтерфакс

У коментарях до статті користувачі обурені відвертою брехнею і пропагандою.

"Мої глибокі співчуття усім постраждалим від вибуху. А "хохли" тут ні до чого. Дожили. Вороги, вороги — навколо вороги. До чого ж важко жити росіянам в оточенні ворогів, а без них і зовсім неможливо", — пише Володимир Ріхтер.

"Як же треба запудрити мізки своїм громадянам, щоб перше, що подумали: "хохли напали". Коли це хохли нападали на Росію? Востаннє це був, напевно, гетьман Сагайдачний, та й Росії тоді не було, а Московське царство", — коментує Микола Унгурян.

"Уже починає приходити розуміння, що за "іхтамнетов" і "відпускників" може наступити отвєтка", — зауважив користувач Ваня Русский.

"Ключове слово в статті — хохли. Показує усю суть російського сучасного суспільства. Навколо одні піндоси, чурки, хохли і т. п. І тільки росіяни — російські, обрані... Соромно за таких індивідуумів", — пише ще один коментатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, така ж думка прозвучала із вуст росіян під час попередньої аналогічної трагедії із побутовим газом у Магнітогорську.

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