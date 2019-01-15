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''Подумала, х*хли напали'': росіяни приплели Україну до вибуху будинку в Шахтах

3.2тЧитати матеріал російською

Вибух у багатоповерхівці міста Шахти Ростовської області, який відбувся 14 січня, у Росії вважають "нападом українців".

Так розповіла про свої перші враження свідок НП, стверджує "Новая газета".

"Ми визирнули у вікно, але нічого не було видно, тільки стіна пилу стояла. У нас усі сусіди повиходили. Стало так страшно. Я подумала, що це хохли на нас напали", — нібито розповіла жінка, яка представилася мешканкою приватного сектора з іншого боку вулиці.

Вибух у Шахтах

Вибух у Шахтах

Інтерфакс

Новини
Вибух будинку у Шахтах: опубліковані страшні фото руйнувань

У коментарях до статті користувачі обурені відвертою брехнею і пропагандою.

"Мої глибокі співчуття усім постраждалим від вибуху. А "хохли" тут ні до чого. Дожили. Вороги, вороги — навколо вороги. До чого ж важко жити росіянам в оточенні ворогів, а без них і зовсім неможливо", — пише Володимир Ріхтер.

"Як же треба запудрити мізки своїм громадянам, щоб перше, що подумали: "хохли напали". Коли це хохли нападали на Росію? Востаннє це був, напевно, гетьман Сагайдачний, та й Росії тоді не було, а Московське царство", — коментує Микола Унгурян.

"Уже починає приходити розуміння, що за "іхтамнетов" і "відпускників" може наступити отвєтка", — зауважив користувач Ваня Русский.

"Ключове слово в статті — хохли. Показує усю суть російського сучасного суспільства. Навколо одні піндоси, чурки, хохли і т. п. І тільки росіяни — російські, обрані... Соромно за таких індивідуумів", — пише ще один коментатор.

''Подумала, х*хли напали'': росіяни приплели Україну до вибуху будинку в Шахтах
''Подумала, х*хли напали'': росіяни приплели Україну до вибуху будинку в Шахтах
''Подумала, х*хли напали'': росіяни приплели Україну до вибуху будинку в Шахтах

Як повідомляв OBOZREVATEL, така ж думка прозвучала із вуст росіян під час попередньої аналогічної трагедії із побутовим газом у Магнітогорську.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
вибух будинкувибухи
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Файбер Моня
Файбер Моня
Достаточно открыть любой учебник истории, чтобы сделать объективный вывод - всякая война с русскими оборачивается огромными потерями и позорным поражением для тех, кто решил с ними воевать. Это хорошо понимают даже пиндосы, которые для войны с Россией ищут не обременённые умом народы, в данном случае украинцев. Это неприятно слышать и также неприятно говорить.., НО ЭТО ФАКТ.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Файбер Моня, это уж точно - завалите своими трупами любую страну так, что хоронить вас, тварей, будет негде. А то, что боитесь, что хохлы нападут - так это правильно. Бойтесь, вата безмозглая.
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
И снова на кухне хлопок И сахаром пахнет подвал Спаси нас скорей ФСБ На нас Порошенко напал
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Васильев Александр
Васильев Александр
Интерфакс: «В среднем около пяти человек из ста в России вообще не смотрят телевизор, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. "На сегодняшний день около 5% жителей Российской Федерации уже приняли такое решение (отказаться от просмотра телевизора - ИФ). Наши исследования показали, что среднее количество как раз, средняя доля людей, которые вообще не смотрят телевизор, она составляет около 5%",- сказал Волин во вторник в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации.» © Теперь вы понимаете что здесь происходит? Хуйлостан одебилоскоплен на всю ватную голову! ЭТИМ даже в голову не приходит причины их бед поискать где-нибудь изнутри! В доме воняло газом и хоть бы кто поднял тревогу! А зачем, когда дебилоскопы во всех комнатах и чуть ли не в туалете во всю глотку блажат про «хохлов»? Вот она – реальная угроза!
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