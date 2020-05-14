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14 травня • оновлено в 17:13
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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Под шумок пандемии устанавливается диктатура

13.7т
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ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА?

Депутаты с амулетами от коронавируса, арест шамана, девочки на гвоздях, послания из бункера, смысл которых безуспешно пытается расшифровать вся страна. Последние времена!

Это агония. Она может продлиться дни, может – месяцы, вряд ли – годы. Пытаться налаживать диалог с властью уже бессмысленно – она все равно ничего не услышит, она инкапсулировалась и понятия уже не имеет о том, что происходит за периметром охраны. Нет, там остались еще профессиональные люди. которые пытаются не допустить хаоса в зоне своей ответственности. Но стратегические решения принимают не они. Авторитета у власти нет, страха перед ней, в общем, тоже нет. Иллюзии остались только у тех, кто очень хочет, чтобы они остались.

Под шумок пандемии устанавливается диктатура уже без всяких демократических финтифлюшек – полиции можно все, а голосовать теперь будем по почте, или просто одобрительно кивая телевизору. И не важно уже, сохранит ли свой пост нынешний вождь или нам внезапно будет в качестве объекта всенародной любви явлен кто-то из его верных соратников. Пути назад – мирного, законного пути - нет.

И вопрос теперь не о составе следующей Думы и прочих мелочах – да и будет ли следующий состав? Вопрос, а что нам всем делать? И страну жалко, да и самих себя тоже. Вот это надо обсуждать, а не что у них там под ковром происходит – да пусть хоть совсем загрызут друг друга.

Я, правда, все равно надеюсь, что прорвемся. Не иначе, как по глупости.

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Автор
Леонід Гозман Леонід Гозман
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Леонида Гозмана
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Комментарии на сайте не модерированы
Ваня Иванов
Ваня Иванов
... И опять, и снова пpoфeccиoнaльный вop и pыдaтeль за житyxy нapoднyю - кocoй гoзмaн - oзaбoтилcя cyдьбoй Poccии. И, пoxoжe, oкoнчaтeльнo пoтepял нaдeждy на дyмcкoe кpecлo. И как он TAКOE гope вынocит? Кpeпoк. Такой, пожалуй, и гpицaям, всем cкoпoм, люлeй нaвeшaeт! Уж больно каменный xapaктep. Немного пoмyтилcя только гoлoвёнкoй ceй ж.и.д.я.p.a, - пeняeт Poccии за пользование достижениями зaпaднoй дeмoкpaтии: забыл, бoлeзный, что, к примеру, "Бpeкзит" был наполовину пpoгoлocoвaн по ... тeлeфoнy и пoчтe, даже нeгpaждaнaми ... И при этом ни один гoзмaн даже не м.ы.к.н.y.л. Kак в великом фильме: "эта нoгa... у того, у кого надо ... нoгa."
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Девочки на гвоздях - это вообще круто, прямо детский БДСМ, если кто любит. https://focus.ua/world/455174-11-letniaia_rossiianka_pod_pesniu_den_pobedy_prostoiala_gvozdiakh_75_minut
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Zinovsky Leh
Zinovsky Leh
Вовку в мавзолей занесите!
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Коронавірус. Найважливіше

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    Підтверджені випадки: 16 847.

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