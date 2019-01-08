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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Почему Путин вышел к расплакавшейся девочке

3.6тЧитати матеріал російською

Путин сказал правду – у него есть военно-учетная специальность командира 122-миллиметровых гаубиц М-30, его первое воинское звание – лейтенант артиллерии. Дело в том, что по неизъяснимой мудрости начальства всех студентов гуманитарных факультетов ЛГУ учили тогда именно на артиллеристов. Я это знаю потому, что учился там примерно в те же годы, что и Путин, только не на юридическом, а на факультете психологии. Учили нас, кстати, хорошо, и если ему повезло с инструкторами так же, как и мне, то он, наверное, до сих пор помнит, как эта самая гаубица устроена и как из нее стрелять?

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Но интересен не этот факт его биографии, который совсем не интересен – мало ли кого чему учили на военных кафедрах. А интересно то, что даже когда он говорит правду, ему не верят – Интернет и все не слишком подцензурные СМИ переполнены шутками по этому поводу. И в то, что из машины сфотографироваться с расплакавшейся девочкой он вышел просто так, без задней мысли и не по совету пиарщиков, не поверит никто и никогда – из тех, разумеется, кто способен сам выбирать, во что верить, а во что не верить.

Ему, наконец, стали приходить счета. За амфоры, за подставных рыбаков и прочих на встречах с народом, за наши войска, которых нет в Крыму, за Боинг, который сбили не мы, за двадцать почти лет вранья – не только его личного, но всей его системы. Для думающей части страны, чтобы он ни сказал – белый шум.

Почему Путин вышел к расплакавшейся девочке

Интересно проходит диалог национального лидера с подведомственным народом.

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Автор
Леонід ГозманЛеонід Гозман
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропагандаНовини РосіїРосія
Джерело
Джерело:Facebook Леонида Гозмана
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Да пукин-это фигня..Ждём-с,когда лишнехромосомной,дегенеративной рашне прилетит по-полной за все "художества" сЦарька,на которые он ихней поддержкой и вдохновился..ха-ха-ха..Я думаю,рашне мало не покажется..Как там крысчане визжали-"умереть в засиРашке","хотькамниснеба"?..Во-во..
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Гозман неоднократно подвергался нападению со стороны простых прохожих и не раз прилично получал в бубен и от женщин и от пожилых и молодых людей. Уж очень мерзопакостный тип, который неприятен людям различных политических убеждений.
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