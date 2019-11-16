"Почалась війна!" У Росії винищувач довів людей до паніки. Відео

У Росії над вулицями Владивостока небезпечно покуражив винищувач четвертого покоління, імовірно, Су-35, викликавши у місцевих жителів тривожні думки про початок війни.

Відео відповідного інциденту в своєму Instagram опублікував користувач sergey.milvit, зазначивши, що такий безвідповідальний вчинок льотчика заслуговує покарання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Однак, не думається, що геройством можна вважати пікетування (пікірування – Ред.) на низьких висотах над житловими будинками, це скоріше кураж, причому безвідповідальний, що заслуговує, як мінімум, дисциплінарного стягнення", – припустив користувач.

Винищувач над житловими будинками у Владивостоці Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білорусь зібралася купувати винищувачі Су-30СМ у Росії замість того, щоб розмістити їх базу на своїй території, що не вирішує проблеми розвитку білоруської бойової авіації.

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