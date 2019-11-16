"Почалась війна!" У Росії винищувач довів людей до паніки. Відео

У Росії над вулицями Владивостока небезпечно покуражив винищувач четвертого покоління, імовірно, Су-35, викликавши у місцевих жителів тривожні думки про початок війни.
Відео відповідного інциденту в своєму Instagram опублікував користувач sergey.milvit, зазначивши, що такий безвідповідальний вчинок льотчика заслуговує покарання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
"Однак, не думається, що геройством можна вважати пікетування (пікірування – Ред.) на низьких висотах над житловими будинками, це скоріше кураж, причому безвідповідальний, що заслуговує, як мінімум, дисциплінарного стягнення", – припустив користувач.
Винищувач над житловими будинками у Владивостоці
Скрін відео
ЛЬОТНИЙ КУРАЖ Воно, звичайно, здорово, що в рядах військовослужбовців Військово-повітряних сил Росії і сьогодні є чудові аси льотної справи. Спадкоємці славних майстрів повітряного бою, чиї імена вписані золотими літерами в історію Великої Вітчизняної війни. Однак, не думається, що геройством можна вважати пікетування на низьких висотах над житловими будинками, це скоріше кураж, причому безвідповідальний, що заслуговує, як мінімум, дисциплінарного стягнення. Ранок жителів вулиці Хабаровської у Владивостоці почалося не зазвичай – летить над будинками військовий літак навіяв різні тривожні думки. "Чи не почалася війна?" – подумали деякі і злякалися не на жарт, що тепер не можуть навіть пригадати, коли сталася пригода; вранці цього дня або вчора?! ... 😉 @ vdk_news24 @vdk_news @riavladnews @vladivostok_gorod @ vl125.ru @primnews
Як повідомляв OBOZREVATEL, Білорусь зібралася купувати винищувачі Су-30СМ у Росії замість того, щоб розмістити їх базу на своїй території, що не вирішує проблеми розвитку білоруської бойової авіації.
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