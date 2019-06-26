Побачили сяйво в небі: озвучена нова розгадка таємниці перевалу Дятлова

Загадкова загибель російських туристів на перевалі Дятлова в 1959 році пов'язана з таємним пуском ракети СРСР.

Таку версію "РИА Новости" озвучив майстер спорту з туризму Владислав Карелін, який був задіяний у пошуковій операції зниклої групи.

Карелін розповів, що через два тижні після загибелі дятлівців вони з друзями пішли в похід за маршрутом, який пролягав на 50 кілометрів на південь від шляху студентів. Під час подорожі тургруппа побачила в небі світлу пляму.

"Ми, порадившись, тоді вирішили, що це метеор. Але через кілька років нам стали показувати запуски ракет із Байконура, оператор знімав ракету знизу, ось це я і бачив 17 лютого", – додав Карелін.

За його словами, інші пошуковики зафіксували таке ж явище. Уже в 2010-му Карелін дізнався, що 2 лютого 1959 року зі полігону в Капустиному Яру (Астраханська область) був проведений аварійний запуск ракети.

На доказ своєї версії він навів і факт існування заледенілих слідів туристів, які вели від розрізаного намету в ліс, і льодові кам'яні гряди.

"У наступні роки лід ніхто ніколи не бачив. Лід був тільки в 1959 році. Ці факти змушують прийти до висновку, що цілком можливо був якийсь потужний тепловий вплив", – зазначив він.

Відзначимо, нещодавно версію смерті туристів через ракету озвучив винахідник і дослідник загадки Дятлова Вадим Скібінський. Він розкрив зв'язок загибелі групи та секретної операції СРСР із кодовою назвою "Роза" з випробування зброї.

Група Дятлова, архівне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Громадський фонд пам'яті групи Дятлова передав прокуратурі фотографії та щоденники загиблих туристів. Він має намір звернутися в СК РФ із проханням про відновлення слідчих заходів у справі.

Нещодавно дослідник із Нижнього Тагілу Валентин Дегтерев припустив, що групу Дятлова могли вбити старателі через золото, яке знайшли студенти.

У справі про загибель туристів на перевалі є ще один досить скандальний нюанс. Як виявилося, у 2016 році випадково стало відомо про зізнання одного з місцевих жителів у вбивстві.

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