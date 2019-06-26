ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Побачили сяйво в небі: озвучена нова розгадка таємниці перевалу Дятлова

325Читати матеріал російською

Загадкова загибель російських туристів на перевалі Дятлова в 1959 році пов'язана з таємним пуском ракети СРСР.

Таку версію "РИА Новости" озвучив майстер спорту з туризму Владислав Карелін, який був задіяний у пошуковій операції зниклої групи.

Карелін розповів, що через два тижні після загибелі дятлівців вони з друзями пішли в похід за маршрутом, який пролягав на 50 кілометрів на південь від шляху студентів. Під час подорожі тургруппа побачила в небі світлу пляму.

Новини
З'явилася дика версія загибелі групи Дятлова

"Ми, порадившись, тоді вирішили, що це метеор. Але через кілька років нам стали показувати запуски ракет із Байконура, оператор знімав ракету знизу, ось це я і бачив 17 лютого", – додав Карелін.

За його словами, інші пошуковики зафіксували таке ж явище. Уже в 2010-му Карелін дізнався, що 2 лютого 1959 року зі полігону в Капустиному Яру (Астраханська область) був проведений аварійний запуск ракети.

На доказ своєї версії він навів і факт існування заледенілих слідів туристів, які вели від розрізаного намету в ліс, і льодові кам'яні гряди.

"У наступні роки лід ніхто ніколи не бачив. Лід був тільки в 1959 році. Ці факти змушують прийти до висновку, що цілком можливо був якийсь потужний тепловий вплив", – зазначив він.

Відзначимо, нещодавно версію смерті туристів через ракету озвучив винахідник і дослідник загадки Дятлова Вадим Скібінський. Він розкрив зв'язок загибелі групи та секретної операції СРСР із кодовою назвою "Роза" з випробування зброї.

Група Дятлова, архівне фото

Група Дятлова, архівне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
перевал ДятловаНовини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel