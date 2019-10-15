"Перетворилися на металобрухт": по "Газпрому" завдали супутникового удару

Австрійські компресори LMF, які використовує російська компанія "Газпром", примусово відімкнули через супутник.

Таку заяву зробив начальник департаменту N335 Павло Крилов, передає РБК із посиланням на "Интерфакс". Устаткування, за його словами, "стоїть мертвим вантажем, не працює досі".

"Дистанційно через супутник відключено, просто в металобрухт перетворилися", – сказав Крилов.

Компанія планує замінити компресори мобільними модульними станціями російського виробництва. Так, "Газпром" уже отримав пропозицію від казанського підприємства ЗАТ НВП "Компресор".

Заступник голови правління "Газпрому" Віталій Маркелов у коментарі про російську техніку заявив, що економічні показники вітчизняного обладнання вищі, ніж у зарубіжних.

За словами джерела агентства, компресорів LMF у "Газпромі" небагато, вони потрібні для мобільних пересувних компресорних установок при ремонті газопроводів. Компресори стравлюють газ при зниженні тиску в трубі, щоб не допустити його викидів в атмосферу та шкоди природі. Вихід компресорів із ладу ускладнить швидкий ремонт газопроводів у разі аварій.

Відключити дистанційно компресор може сам виробник, зазначило інше джерело.

"Газпром"

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини по газопроводом OPAL.

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