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Південна Корея відкрила вогонь у бік ракетоносців Росії: з'явилися подробиці

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Винищувачі F-16 Південної Кореї перетнули курс російських стратегічних ракетоносців і створювали загрозу їхній безпеці.

Про це заявили в Міністерстві оборони Росії у відповідь на звинувачення Південної Кореї у вторгненні в повітряний простір країни.

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У той же час в Міноборони РФ зазначили, що попереджувального вогню з боку південнокорейських винищувачів не було, а льотчики Південної Кореї "намагалися перешкодити польотам авіації РФ над нейтральними водами".

"Маршрут російських Ту-95МС ішов без відхилень від плану відповідно до міжнародних правил на віддаленні більше 25 км від островів Токто", – зазначили у відомстві.

"Якби російські льотчики відчули загрозу безпеці, – відповідь не змусила би себе чекати", – додали в Міноборони.

Південна Корея відкрила вогонь у бік ракетоносців РФ

Південна Корея відкрила вогонь у бік ракетоносців РФ

"РИА Новости"

Як повідомляв OBOZREVATEL, уранці 23 липня з'явилася інформація, що літак повітряних сил Росії порушив повітряний простір Південної Кореї. У результаті винищувачі південнокорейських ВПС підняли за тривогою, вони зробили попереджувальні постріли.

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Південна Корея
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпы настолько тупы, что открытие огня в свою сторону они не заметили!)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кацaп Кацaпыч, От космического будущего Украины осталось только советское прошлое! Свiдомо МАНДАйнутое бидло просралоВСЕ!!!!!
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Кацaп Кацaпыч, ихтамнет, даже еслиб кореццв их сбили.
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